El Zamora CF, ante una nueva final por ascender a Segunda: A la tercera tiene que ir la vencida

¿Quién no recuerda el gol de falta de Aiert ante el Sevilla Atlético? Ese que dio el pase a la primera final por el ascenso a Segunda División o las lágrimas de Quero en Castalia que forman ya parte de la memoria colectiva zamorana, al igual que los aplausos y reconocimientos de los jugadores rojiblancos a esa afición que lo dio todo en esa segunda "finalísima" ante el Rayo Vallecano. Han tenido que pasar 18 años, con travesías en el desierto incluidas, para que el Zamora CF se clasifique para una nueva final por alcanzar el fútbol profesional y, esta vez sí, a la tercera tiene que ir la vencida.

Aficionados siguiendo el partido de play-off del Zamora CF ante el Rayo Vallecano en el Ángel Nieto. / LEAL

Cierto es que el club ha cambiado mucho durante este tiempo, pero existe un denominador común y es la ilusión de unos aficionados que vuelven a soñar con tener a los suyos en Segunda División, que la capital del Duero tenga su equipo en el segundo escalón del balompié español, con todo lo que eso conlleva deportiva y económicamente. El reto no es fácil pero también es una realidad que nunca se ha estado tan cerca de lograrlo y eso que en dos ocasiones se llegó a rozar con la yema de los dedos.

Aitor Sanz, tras perder ante el Rayo Vallecano / D. R.

En la temporada 2004-05, el Zamora CF, con Balta al frente del banquillo, se estuvo muy cerca. Tras eliminar al filial hispalense, tocó Castellón, cuando los goles todavía valían doble fuera de casa. Como ahora, el primer partido fue en el Ruta de la Plata, 2-1 con goles de Aiert de penalti y Curiel, y todo por decidir en Castalia donde un gol de Manu Busto en el minuto 13, que los rojiblancos no fueron capaces de levantar, echó por tierra toda la ilusión zamorana.

La segunda final se vivió tres años después, con Miguel Ángel Álvarez Tomé, tras eliminar a un Linares con el que existe todavía un hermanamiento especial. En este caso, fue el Rayo quien tomó una pequeña ventaja (0-1) en la capital de Duero, y allí, en Vallecas, la heroica no fue posible. 1-1 y noche de lágrimas y despedidas. Además de esas dos finales, el Zamora ha vivido antes de este 25-26 otras cuatro peleas por el ascenso. Con Tomé, el club se clasificó para su primer play-off, todavía en formato liguilla, donde se enfrentaron a Amurrio, Cádiz y Nástic, siendo el ascenso para los de Tarragona, y dos años más tarde, en la 02-03, de la mano de Corchado, se volvieron a clasificar y esta vez se midieron a Algeciras, Athletic B y Burgos, que fue el equipo que dio el salto. Además, en 2009 no se pasó del primer cruce ante el Villarreal B (ese ante el que se remontó hace menos de dos semanas) y años más tarde en "sede neutral" se perdió ante el Badajoz.

Afición en La Marina viendo el Castellón - Zamora CF / LEAL

Ahora, la plantilla 25-26 tiene ante sí la oportunidad de vengar a aquellos que les precedieron defendiendo la camiseta rojiblanca. La premisa es clara: quedan mínimo 90 minutos de lucha y los futbolistas están dispuestos a desgastarse hasta el último suspiro, por ellos y por su hinchada.