Villardeciervos decidirá el Campeonato de Castilla y León de Verano de Salvamento y Socorrismo

El XVI Campeonato de Castilla y León de Verano de Salvamento y Socorrismo, organizado por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (FECLESS), reunirá más de 270 socorristas de diez clubes de todas las categorías y de dos comunidades autónomas con presencia de Dragones Zamora y Salvamento Benavente.

La primera fase del Campeonato, enmarcada dentro del VIII Campeonato de Castilla y León de pruebas de arena comenzará este sábado, 20 de junio de 2026, en el campo de arena del Complejo Deportivo “Soto de la Medinilla” – Héctor Merino García, en Valladolid, desde las 10:00 horas, para competir en las pruebas de sprint playa, banderas y relevo sprint playa.

La segunda cita del Campeonato de Castilla y León se celebrará el domingo 21 de junio en Villardeciervos (Zamora), en sesión de mañana y tarde, donde se desarrollarán las pruebas de aguas abiertas (nadar surf, eslalon costa, relevo de salvamento con tubo de rescate, rescate con tabla de salvamento, carrera con tabla y ski de salvamento, relevo triada, ocean y relevo ocean) para las categorías benjamín, alevín infantil, cadete, juvenil, junior, absoluta y máster.

Nueve clubes deportivos, en representación de cinco provincias, que disputarán las dos fases del evento autonómico serán: C.D. Cisne SOS (Ávila), C.D. Salvamento León, C.A. Teleno Salvamento y C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca S.O.S. (Palencia), C.D. Unión Esgueva SOSVA y Club Multideporte Valladolid (Valladolid), C. Salvamento y Socorrismo Benavente y C.D. Salvamento Dragones (Zamora). Además, el C.D.E. Pacífico Salvamento (Comunidad de Madrid) será el club invitado.

Cartel XVI Cto CyL Verano Salvamento y Socorrismo / Cedida

La representación femenina, teniendo en cuenta todas las categorías, será del 52,2% y 142 socorristas. En cuanto al número de deportistas inscritos por provincias, Valladolid es el territorio que más participación tiene, con 75, seguido León (67), Palencia (57), Zamora (52) y Ávila (17). El club madrileño aportará cuatro deportistas a la cita.

La clasificación general se obtendrá sumando los puntos de todas las pruebas de las dos fases de cada categoría y se entregarán medalla a los tres primeros de cada prueba y sexo. Las pruebas de agua del domingo serán retransmitidas en directo a través del canal de YouTube de la FECLESS.