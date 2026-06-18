Rubén Hernández, canterano del CB Zamora, elegido mejor jugador promesa para la Federación de Castilla y León de Baloncesto

El CB Zamora está viviendo un buen momento, eso es innegable, tanto por la buena temporada del primer equipo, a punto de clasificarse para los play-offs a ACB, como por el trabajo con la base que da ya sus buenos frutos. Respecto a la cantera, después de conocer que Rubén Hernández ha sido convocado con la Selección Española U17, el mismo jugador será protagonista en la Gala del Baloncesto de Castilla y León, donde la Territorial pondrá el cierre oficial al curso deportivo.

El joven zamorano ha sido elegido Mejor Jugador Promesa y recibirá su galardón el próximo viernes 26 de junio en el Espacio de La Granja de la Diputación de Valladolid, donde se reunirán los distintos protagonistas del baloncesto autonómico para premiar su dedicación, compromiso y contribución al crecimiento del deporte en Castilla y León.