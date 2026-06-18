Oscar García Poveda será el nuevo entrenador del Atlético Benavente

El Caja Rural Atlético Benavente FS ha alcanzado un acuerdo con Óscar García Poveda para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo de cara a la temporada 2026/27. El técnico alicantino aterriza en La Rosaleda avalado por una amplia experiencia en el fútbol sala nacional, donde ha desarrollado gran parte de su carrera en categorías nacionales y ha protagonizado numerosos éxitos deportivos. A lo largo de su trayectoria ha logrado varios ascensos a Primera y Segunda División, además de acumular experiencia en clubes como Elche CF Sala, Iberia Toscal, El Ejido Futsal, Melistar o Zambú Pinatar, entre otros. También fue reconocido como mejor entrenador de Segunda División en la temporada 2013/14.

Poveda llega a Benavente después de dirigir en la temporada que acaba de finalizar al River-Caja Rural Zamora FS, donde asumió además responsabilidades en la dirección deportiva del proyecto.

Su incorporación supone un nuevo paso en la planificación deportiva del club blanquiazul, que continúa trabajando para consolidar el crecimiento experimentado durante las últimas campañas.

Tras hacerse oficial su llegada, Óscar Poveda mostró su entusiasmo por comenzar esta nueva aventura en el banquillo benaventano: "Tenía muchas ganas de disfrutar de este equipo, esta afición y este pabellón como entrenador local. Desde ya preparado e ilusionado para afrontar el reto de poner al At. Benavente donde merece."

El nuevo entrenador asume el reto de liderar a una de las entidades de referencia del fútbol sala de Castilla y León, un club que en los últimos años ha vivido algunos de los momentos más importantes de su historia, incluyendo el ascenso a Segunda División y la disputa de un play-off por el salto a la máxima categoría nacional.

Noticias relacionadas

"Desde el Caja Rural Atlético Benavente FS damos la bienvenida a Óscar Poveda y le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa, convencidos de que su experiencia, ambición y capacidad de trabajo ayudarán a seguir haciendo crecer este proyecto", ha señalado el club blanquiazul en una nota de prensa emitida este jueves.