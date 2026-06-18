Dani Olmo: "Contra Arabia hay que arriesgar"

Dani Olmo ha llegado pletórico al Mundial del 2026. Ha disputado todos los partidos del 2026, ya sea con el FC Barcelona o con la selección, y Luis de la Fuente deberá tirar de él para contar con más opciones de variar la imagen ofrecida frente a Cabo Verde en Atlanta. SPORT tuvo la oportunidad de conversar en Chattanooga con el '10' de la Roja.

-¿Cómo está? ¿Cómo se siente?

-Me siento bien; es una sensación que no nos hubiera gustado estar desde el principio, pero con confianza para darle la vuelta: eso pasa por ganar a Arabia.

-¿Es la hora de Dani Olmo?

-Estoy preparado para aportar y seguir aportando a esta selección.

-Usted es un especialista en superar bloques bajos, como el que puede presentarse Arabia.

-Es lo que me habéis visto en los últimos años: me siento cómodo bajo presión, no necesito tocar 100.000 balones en un partido, estoy preparado para todo, para dar el cien por cien para el equipo.

-Y sumar gol.

-Las ocasiones las hemos creado. Hay que acabar de definir, es lo que sabemos, pero está claro que intentaremos meter más de uno contra Arabia y ganar.

Dani Olmo confía en que haya llegado su hora con España / Pablo García

-¿Cómo se rompen estas defensas?

-Con paciencia y ritmo de balón. Hay que mover al rival de un lado a otro. Hay que arriesgar un poco, no jugar tanto por las bandas y ser un poco más frontales. Tenemos ese buen mix y vamos a demostrarlo contra Arabia.

-¿Por qué cuesta tanto?

-Los equipos se encierran. Para meter goles hay que llegar a jugar por dentro, hay que probar disparos desde fuera... por dentro sabemos ser diferenciales y hay que saber aprovecharlo.

"Un mal partido no puede manchar lo que ha hecho esta selección"

-Vamos, que le van a dar la vuelta a la situación

-Estamos convencidos de que somos de las mejores selecciones por algo. Un partido no puede manchar lo que hemos hecho hasta ahora. Toca volver a demostrarlo. A nivel personal me siento importante dentro del grupo, con total confianza por parte de todos.

-¿Qué es lo que hay que cuidar más ante Arabia?

-Los pequeños detalles; alguna perdida de balón, en las transiciones. Y cuando la tengamos, meterla.

-Se le nota con ambición.

-La tenemos totalmente. Se le puede dar la vuelta a la situación. Si ganamos todos los partidos que quedan, somos campeones. ¿por qué no?

-¿Están un poco picados?

-No te gusta acabar con estas sensaciones los partidos. Has generado, pero no ha salido del todo bien. Te queda un sabor agridulce y con ganas de demostrar lo que somos.

-¿Nota que la gente de España pide que juegue Dani Olmo?

-Lo agradezco y estoy preparado. Haré lo que esté en mi mano. Si estoy dentro, iré al cien por cien.

-¿Cómo está física y mentalmente?

-Me encuentro bien. La temporada es muy larga, con muchos partidos: en un Mundial, la exigencia es altísima, es una competición muy corta, el otro partido ya no cuenta y me siento en un buen espacio para apoyar al equipo.

-Usted ha jugado todos los partidos de 2026.

-Eso habla por sí solo de mi estado de forma. Y confirma mis sensaciones. Es algo que busco desde hace tiempo, la continuidad y seguir sumando.

-¿Estamos ante el mejor Dani Olmo?

-Lo mejor siempre está por llegar. Me concentro para ser un poco mejor, para ayudar al equipo con mi juego, darle continuidad, goles, asistencia y ayudar a ganar.

"Estamos a muerte con el míster y su staff"

-¿De la Fuente debe remover el árbol?

-Son preguntas para el míster. Vamos a muerte con él y su 'staff' desde siempre. No hay ninguna duda de nada, vamos al cien por cien y estamos preparados parea dar el máximo.

-En 2022 se empezó con un 7-0 y se fue de más a menos, ¿ahora puede pasar al revés?

-Puede haber una similitud al 2010, pero no debemos fijarnos en esto. Es nuestro Mundial. No hemos empezado de la mejor manera.

-A nivel de clubes, ¿el Madrid asusta con sus fichajes?

Es normal que después de dos años sin ganar se refuercen, son jugadores de clase mundial, pero no nos preocupa. Nosotros hemos hecho un gran fichaje con Gordon y estamos contentos.

-¿Les sorprendió el fichaje de Cucurella por los blancos?

-No lo esperábamos. Él lo llevaba por dentro, si es lo que quería, me alegro por él porque es mi amigo, ahora le va a tocar sufrir en la Liga y a nosotros también Va a tener que sufrir a Lamine, por ejemplo.

-¿Cómo está Lamine?

-Está bien, que juegue depende del míster y de él. Nos ayudará mucho. Es un jugador que necesitamos para todo el torneo, nos alegramos que esté a su mejor nivel.

-¿Usted se asocia especialmente bien con él?

-Son dos años juntos a nivel de clubes. Sabemos que podemos sacar mayor partido de manera natural. Hay que aprovechar todo esto también en la selección.

Dani Olmo, durante su entrevista con SPORT / Pablo García

-Antes hablaba de Gordon, ¿cómo valora su fichaje?

-Aportará dinamismo en el equipo, trabajo defensivo. Sube el nivel.

-¿Y qué me dice de Julián Álvarez?

-Hombre, hablar de jugadores que aún están en otro club...

-¿Pero qué le parece como futbolista?

-Es un jugador de clase mundial, es uno de los mejores del mundo. Y muy buena persona.

-Aunque aún deba ser suplente de Messi.

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