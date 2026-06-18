Miguel Vieira, experiencia para el lateral derecho del Caja Rural Balonmano Zamora

El Caja Rural Balonmano Zamora continúa reforzando su plantilla para la temporada 2026/2027 y en esta ocasión ha anunciado la incorporación del jugador portugués Miguel Vieira, lateral derecho de 31 años que llega procedente del Balonmano Cantera Sur para afrontar el reto de la División de Honor Plata junto a los Guerreros de Viriato.

Con 1,90 metros de altura y una amplia trayectoria en el balonmano portugués y español, Miguel aportará experiencia, solidez y liderazgo a una plantilla que afronta una temporada de máxima exigencia tras el reciente ascenso a la segunda categoría del balonmano nacional.

Formado en las canteras de Ismai y Águas Santas, dos históricos del balonmano portugués, el nuevo jugador pistacho ha desarrollado una carrera marcada por el trabajo, la regularidad y la capacidad para competir al máximo nivel. Lateral derecho de gran capacidad de lanzamiento y con un importante despliegue físico, Vieira destaca por su compromiso y entrega en ambos lados de la pista, siendo un jugador capaz de aportar tanto en tareas ofensivas como en el sistema defensivo del equipo.

Sus primeras palabras como "Guerrero de Viriato"

El propio jugador define el trabajo como una de sus principales señas de identidad y afronta con ilusión esta nueva etapa en Zamora, "creo que puedo aportar lanzamiento y ayudar al equipo en defensa. Llego con muchas ganas de trabajar y de contribuir en todo lo que necesite el equipo para alcanzar los objetivos".

Miguel también quiso dirigirse por primera vez a la afición pistacho, "he vivido lo que es jugar en contra en la Fase, son una afición increíble y tengo muchas ganas de vivirlo como jugador del Balonmano Zamora. Por mi parte, puedo asegurar que lo daré todo por este equipo y por este escudo en cada partido".

Desde la dirección deportiva del Caja Rural Balonmano Zamora valoran muy positivamente la incorporación del jugador portugués, destacando su experiencia, su perfil competitivo.

Con este fichaje, el Balonmano Zamora continúa construyendo una plantilla equilibrada, combinando juventud y experiencia para afrontar con garantías una temporada histórica.