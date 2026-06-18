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Más despedidas en el CD Villaralbo: David Lirisman no continuará

El portero deja la familia azulona tras una temporada en el club

David Lirisman

David Lirisman / Cedida

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P. F.

El CD Villaralbo anunció este jueves que el guardameta David Lirisman no continuará formando parte de la plantilla del primer equipo de cara a la próxima campaña.

Tras una temporada en la entidad, desde el Villaralbo quisieron "agradecer a David su compromiso, profesionalidad y dedicación durante todo este tiempo. Su trabajo diario, implicación y actitud han contribuido al buen ambiente del vestuario y al crecimiento del grupo a lo largo de la temporada".

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Así, desde el club le desaron "la mayor de las suertes en sus próximos retos, tanto deportivos como personales, y le agradecemos el tiempo que ha formado parte de nuestra familia".

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