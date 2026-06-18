Fútbol
Más despedidas en el CD Villaralbo: David Lirisman no continuará
El portero deja la familia azulona tras una temporada en el club
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
P. F.
El CD Villaralbo anunció este jueves que el guardameta David Lirisman no continuará formando parte de la plantilla del primer equipo de cara a la próxima campaña.
Tras una temporada en la entidad, desde el Villaralbo quisieron "agradecer a David su compromiso, profesionalidad y dedicación durante todo este tiempo. Su trabajo diario, implicación y actitud han contribuido al buen ambiente del vestuario y al crecimiento del grupo a lo largo de la temporada".
Así, desde el club le desaron "la mayor de las suertes en sus próximos retos, tanto deportivos como personales, y le agradecemos el tiempo que ha formado parte de nuestra familia".
- Colapsa parcialmente el puente que une Granja Florencia con la Nacional 122: la solución pasa por un nuevo viaducto
- Un pueblo de Sanabria 'subsana' los errores del Catastro, que se acumulan desde hace dos décadas
- Dos empresas zamoranas, finalistas en los Premios Michelín de la charcutería
- Enrique Oliveira pierde su elección directa como miembro de la Cámara de Comercio pero no renuncia a seguir en el Pleno
- Derrame de combustible en la A-11 en Coreses: el choque de un camión contra una furgoneta de mantenimiento deja un atrapado
- Las críticas de unos comensales cabreados a un restaurante de Zamora: 'Los trabajadores están a matarse entre sí...
- La hostelería de la Plaza Mayor se une ante el veto de la RFEF: los bares pondrán una pantalla gigante para ver el partido Sabadell-Zamora CF
- El nuevo consejero de Agricultura se compromete a buscar 'soluciones eficaces' ante la crisis del sector cerealista