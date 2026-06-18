Carlos Ramos, capitán del Zamora CF ante la final por ascender a Segunda: "Es una oportunidad única para todos"

Zamora y el Zamora CF están ante una oportunidad única y que nunca antes se ha logrado: ascender a Segunda División. El equipo rojiblanco se encuentra a novena minutos (más en caso de prórroga) de dar el salto al fútbol profesional y Carlos Ramos, como único zamorano y capitán, no es ajeno a lo importante que sería para todos.

En la última previa de la temporada, el “10” recordaba que “llevamos 11 meses luchando, peleando, entrenando día a día para poder llegar a este día. Creo que es una situación soñada para todos y estamos aquí para aprovecharla. No tenemos que ser conformistas y pienso que es un paso importante para el Zamora, para Zamora como ciudad, como provincia”, indicó el futbolista quien añadió que “esta ciudad y esta provincia tiene mucho que agradecer a estos jugadores, a este cuerpo técnico, porque estamos haciendo cosas importantes no solo por el club, sino por todos los zamoranos. Les agradezco desde aquí todo el esfuerzo que han hecho porque ha habido momentos muy jodidos. Hemos estado juntos, hemos estado creyendo en todo momento en el plan. Estamos aquí en la última previa, en el último partido de la final y súper contentos”.

En su intervención ante los medios, donde tuvo como público a sus dos compañeros en la capitanía, Fermín Sobrón y Kike Márquez, expuso que el equipo llega muy bien a este momento. “Es el día para competir, para olvidar el cansancio, los momentos malos, el rol de cada uno. Creo que es momento de estar juntos, de competir y luchar como equipo porque el premio es muy grande”.

Paz Fernández

A pesar de las ganas, no son ingenuos y saben lo que les espera en Sabadell, un campo lleno con 12.000 personas que crearán un ambiente tenso, algo que entiende como lógico en una final ante un club histórico. “Va a haber un ambiente muy hostil, pero es fútbol. Al final en el campo el ambiente lo tenemos que evitar o transformarlo en energía positiva. Aquí hubo un ambiente muy bueno también y ellos también se comportaron de una manera espectacular. Espero que haya un ambiente hostil, pero deportivo porque al final es fútbol. Vamos a disfrutar de ello también, a transformarlo en energía positiva. Esperemos sacar la final en un ambiente muy, muy jodido porque será aún más especial”.

El Zamora llega con una renta de 1-0, algo que es importante porque “nos valen dos resultados de tres”. Pero, Ramos insistió en que es un partido nuevo y “tenemos que ir a ganar también allí porque será más sencillo pasar a la eliminatoria”.

En este sentido, puso hincapié en que “llegamos los dos equipos después de muchos partidos y yo creo que al final van a intentar jugar con la energía del público, con el ambiente del recibimiento y demás. Saldrán muy enchufados y espero que un Sabadell que salga a morder, que salga a empatar la eliminatoria al principio”, consciente de que ellos tendrán que saber jugar con los tiempos y con la ansiedad rival, hacerles el partido largo e intentar que se desesperen.

Víctor Garrido

Por último, hablo de la afición y calificó su actuación de “espectacular”. “Es una pena que solo puedan ir 400 personas, pero vamos a sentir a todos. Nosotros estamos súper agradecidos y les diría que animen desde aquí, que apoyen al equipo, porque creo que se lo han ganado y ojalá los esperemos en La Marina”.

Con todo, dejó claro que es una oportunidad “única” para todos y están dispuestos a provecharla para firmar una temporada de matrícula de honor.