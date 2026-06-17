El tenis de mesa se da a conocer en el Club Deportivo Esla

El tenis de mesa se ha convertido en el gran protagonista del deporte rural en los últimos días con la celebración de una nueva iniciativa impulsada por el CD Viriato Tenis de Mesa y el Club Deportivo Esla que congregó a cerca de un centenar de personas en una clara muestra del crecimiento de esta disciplina.

Una cita en un entorno ideal

En la instalación sita frente a la Urbanización de la Encomienda, en Perilla de Castro, los dos clubes zamoranos unieron fuerzas con el objetivo de fomentar la práctica del tenis de mesa y acercar este deporte al medio rural. Un propósito que se cumplió gracias a la asistencia de más de un centenar de zamoranos (entre deportistas, familiares y aficionados) a un Club Deportivo Esla que ofrece a las familias un espacio perfecto para disfrutar del tiempo libre y del ocio deportivo en un sobresaliente entorno.

192 partidos de alto nivel

A nivel deportivo, la práctica fue frenética, disputándose un total de 192 partidos sobre las mesas preparadas para la competición, que pretende convertirse en un punto de referencia dentro del calendario regional en próximas ediciones con el apoyo de Caja Rural de Zamora, patrocinador de la cita y figura indispensable para el crecimiento de esta disciplina.

Imagen de la actividad en el Club Esla durante el torneo. / Cedida

Pese al elevado número de encuentros, el campeonato en el Club Deportivo Esla ofreció un elevado nivel de juego de forma consistente en sus encuentros, deparando en una primera edición muy prometedora que aunó de forma notable calidad en las mesas y convivencia fuera de las mismas. Un primer capítulo para el torneo que, además, se saldó con muy buenos resultados para los representantes locales.

Cuadro de honor

El gran vencedor del día fue Daniel Cabezas (CD Viriato TM), campeón en categoría absoluta por delante de su compañeros Nil Benavente y Pablo Díez; mientras que, en categorías inferiores, el triunfo fue para Tengyuan He del Atl. León, por delante de Isaac Mayoral (Padre Isla TM) y del local Javier Zamorano (CD Viriato TM). El primer cuadro de honor de esta novedosa cita lo completó Nacor Diego (CD Viriato TM), como jugador revelación.