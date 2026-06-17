Mazazo para el Tour: Van Aert se pierde la carrera

Wout van Aert no estará en el Tour, un tremendo mazazo tanto para la ronda francesa como para su equipo, el Visma, puesto que Jonas Vingegaard se queda sin su mejor apoyo para intentar el difícil reto de arrebatarle a Tadej Pogacar la victoria en la prueba.

El ciclista flamenco sufre una lesión en el codo derecho que le obligó a retirarse la semana pasada del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (la antigua Dauphiné), antes de la montaña y después de lograr un triunfo de etapa. Estaba llamado a ser a los 31 años, junto a Mathieu van der Poel, uno de los grandes animadores del Tour en la caza y captura de etapas, al margen de su trabajo como gregario de Vingegaard, tanto para el llano como para la montaña.

Pieza esencial

Van Aert, además, iba a ser pieza esencial en el Visma para luchar por la victoria en la contrarreloj por equipos de Barcelona donde ya los cabecillas de la general tienen que pelear por el triunfo y no dejarse arrebatar unos segundos de oro en Montjuïc.

La verdad es que Van Aert es un corredor al que no le sonríe la suerte en los últimos años. Esta temporada, donde ha conseguido el sueño de ganar la París-Roubaix, nada menos que en duelo con Pogacar, ya se perdió la parte principal de la campaña de ciclocrós por una fractura en un tobillo producto de una caída en la nieve durante uno de los duelos tradicionales con Van der Poel.

El año pasado afrontó la primera parte del año recuperándose de la dura caída sufrida durante la Vuelta de 2024 cuando se abrió una de las rodillas al golpear contra una roca camino de los Lagos de Covadonga. Ganó luego una etapa en el Giro, fue vital en la victoria final de Simon Yates y después se convirtió en el único corredor que dejó clavado a Pogacar en una cuesta, en Montmartre, en el último día de competición, ya en París.

La Vuelta

Ahora Van Aert centrará la parte inicial del verano en recuperar el codo antes de prepararse para afrontar la Vuelta, que tiene confirmada en el calendario, con el fin de pelear por el jersey rojo en los primeros días de carrera antes de centrarse en la pelea por etapas, camino también del Mundial de Montreal.

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El Visma, por su parte, debe reestructurar ahora efectivos para tratar de proteger y ayudar al máximo a Vingegaard, ya que la montaña empieza al tercer día, en Les Angles, tres jornadas después ya aparece el Tourmalet en la etapa central de los Pirineos, antes de que lleguen el Macizo Central, los Vosgos y la fiesta final en los Alpes con Alpe d’Huez como protagonista principal del Tour que empieza el 4 de julio en la capital catalana.