Jonas Paukste termina su etapa en Zamora

Jonas Paukštė no continuará en el Caja Rural CB Zamora la próxima temporada, anunció este miércoles el club zamorano que continúa su proceso de recomposición de su plantilla de cara a la nueva campaña en Primera FEB. "Han pasado tres temporadas desde que Jonas llegó a Zamora. Le hemos visto levantar la Copa LEB Plata y subir a LEB Oro en su primera temporada aquí. Después llegó el estreno en Primera FEB y un último curso peleando hasta el final", señala el CBZ en una nota de prensa. Por el camino, 95 partidos y una afición volcada con el: "Pero si por algo vamos a acordarnos siempre de Jonas no será por los números, será por quién es: trabajador incansable, buen compañero y una persona de las que dejan huella", añade la nota de prensa.

Esta baja se produce tan sólo un día después de que se anunciase la de Josep Peris, otro jugador muy querido por la afición zamorana, y de que se conociese la convocatoria para la Selección Española sub 16 del canterano Rubén Hernández.

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En cuanto a las renovaciones, el vallisoletano Roberto González seguirá como entrenador ayudante de Saulo Hernández y Rubén Pascual estará al frente de la cantera, mientras el británico Jacob Round y el danés David Kristensen también continuarán vistiendo la camiseta del CBZ.