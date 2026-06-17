Jaime Serrano Hernández, oro y bronce Campeonatos de España de Pool

El jugador zamorano Jaime Serrano Hernández ha firmado una de las actuaciones más destacadas de su trayectoria deportiva en los Campeonatos de España de Pool, disputados en Sevilla, al proclamarse campeón de España por equipos con el Club Break & Run y conseguir además un brillante tercer puesto en la modalidad individual de Bola 9.

La competición, celebrada en las instalaciones de X United, la sala de billar más grande de España con 26 mesas, reunió a más de 130 jugadores de todo el país y contó con un nivel excepcional. Entre los participantes se encontraban figuras internacionales como Francisco Sánchez Ruiz, Jonas Souto y David Alcaide, tres de los mejores jugadores del mundo y actualmente situados entre los 15 primeros del ranking internacional, lo que convirtió el campeonato en una auténtica referencia del billar nacional e internacional.

Primer éxito

El primer gran éxito del campeonato llegó en la competición por equipos, donde Serrano, formando parte del Break & Run junto a Álvaro Canóniga y Omar Fidalgo, completó un torneo prácticamente impecable. El conjunto se impuso con autoridad en todas sus eliminatorias, venciendo por 4-1 al C.B. Villalegre en cuartos de final, 4-1 a Poolroom Lugo en semifinales y 4-0 a Shooter Asociación Cordobesa de Billar en la gran final, proclamándose campeón de España con una clara superioridad sobre sus rivales.

Como broche a un campeonato sobresaliente, fue el propio Jaime Serrano quien embocó la última bola que certificó el título nacional para el Break & Run, poniendo el cierre perfecto a un fin de semana inolvidable.

Jaime Serrano, a la derecha, campeón de España por equipos / Cedida

Individual

En la competición individual también llegaron excelentes noticias para el zamorano. En la modalidad de Bola 9 alcanzó las semifinales, donde cayó frente a Jonas Souto, que acabaría proclamándose campeón tanto de Bola 9 como de Bola 10. Este resultado supone además la segunda semifinal consecutiva de Serrano en una gran competición nacional, después del tercer puesto logrado semanas atrás en la Copa de España celebrada en Teo, consolidando así su gran momento de forma.

Su participación en el resto de modalidades también estuvo marcada por enfrentamientos de máxima exigencia. En Bola 8 finalizó en 17.ª posición tras caer ante Álvaro Lamas, actual campeón de Europa sub-23 de Bola 9. En Bola 10 volvió a terminar en 17.ª posición, esta vez frente a Juan Carlos Expósito, número uno del ranking nacional y vigente campeón de Europa de Bola 8. Por último, en la modalidad de 14.1 alcanzó un meritorio 9.º puesto, siendo eliminado por Francisco Díaz, uno de los jugadores más laureados del panorama nacional, con múltiples títulos de campeón de España y varios campeonatos de Europa en su palmarés.

Con estos resultados, Jaime Serrano continúa consolidando su progresión dentro del billar nacional. En apenas unas semanas ha enlazado un tercer puesto en la Copa de España de Teo, un Campeonato de España por equipos y una nueva medalla de bronce en Bola 9, demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y que puede competir de tú a tú con algunos de los mejores jugadores de España y del panorama internacional.