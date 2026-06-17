"La Historia le debe el ascenso al Zamora": los seguidores del club rojiblanco no dudan de su equipo

La afición del Zamora apuesta decididamente por el ascenso de su equipo y varios seguidores rojiblancos se muestran en declaraciones a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA convencidos de que el milagro podrá ser posible en este séptimo intento. Nadie duda de que el 1-0 es una ventaja mínima de cara al partido de vuelta en Sabadell, pero el sentir general es que la Historia le debe este ascenso al Zamora CF, un club que ha sufrido mucho para mantenerse vivo y este viernes tiene la oportunidad de recibir el merecido premio a tantos esfuerzos.

La Historia no puede estar siempre contra nosotros y Dios se va a acordar de esta provincia Narciso Prieto — Director de comunicación de Caja Rural de Zamora

Narciso Prieto / LOZ

Y entre los más optimistas está una persona muy vinculada a la historia del Club, Narciso Prieto, director de Comunicación de Caja Rural, el patrocinador desde hace tres décadas: "El Zamora va a ascender porque la Historia no puede estar siempre contra nosotros y Dios se va a acordar de esta provincia. Además el siete es un número mágico y este es el séptimo intento de ascenso. Se juntan muchas circunstancias para que esta vez nos toque", explicó Narciso Prieto. "Voy a ir a ver el partido y estoy convencido de que ascenderemos -añade Narciso Prieto-. Llevamos muchos años soñando desde Caja Rural. Estamos encantados con el Club y lo estamos deseando más que nunca. No va a ser fácil, pero nosotros también somos un buen equipo. No es una gran ventaja para jugar fuera pero no veo una gran diferencia entre las dos plantillas y creo que esta vez se va a cumplir el sueño, estamos igual de cerca que lo estuvimos en Castalia".

Los equipos catalanes siempre son difíciles y les ganaremos si somos capaces de aguantar la presión que va a haber allí Nicolás Esmorís — Exdirector de Aquagest

Nicolás Esmorís / José Luis Fernández

Otro rojiblanco que sigue al equipo desde Galicia es Nicolás Esmorís, ex director de Aquagest, quien reconoce que "aguantar con ese 1-0 no es fácil y menos con un equipo catalán, pero quiero darle todo el ánimo al Zamora para que consiga por fin jugar en Segunda División. Sigo de cerca al equipo, sus resultados, y veo por la televisión los partidos que puedo. Los equipos catalanes siempre son difíciles y les ganaremos si somos capaces de aguantar la presión que va a haber allí".

Tienen que jugar tranquilos y ser conscientes de que cualquier jugada a balón parado puede ser decisiva, tanto a favor como en contra Juan Ramón Saludes — Presidente del CD Villaralbo

Juan Ramón Saludes. / LOZ

El presidente del CD Villaralbo, Juan Ramón Saludes, le da al Zamora un 60% de posibilidades de ascender pero "hay que mantener un alto nivel defensivo. Ellos estuvieron muy flojos en defensa en el Ruta de la Plata y para el Zamora será fundamental no encajar ahora en la vuelta porque ellos sí tienen necesidad de marcar". Saludes espera que al equipo rojiblanco no le suceda lo que al Villarreal, que no pudo con la presión en el Ruta de la Plata: "El Zamora tiene que tener todo controlado, tienen que jugar tranquilos y ser conscientes de que cualquier jugada a balón parado puede ser decisiva, tanto a favor como en contra. Será un partido que llegará al minuto 90 y, aunque lleguen muertos, hay que resistir con la portería a cero. No podemos arriesgar nada porque en Zamora, los de Cano estuvieron bien y hubiera sido justo haber marcado algún gol más. Porque ellos estuvieron muy nerviosos y pasaron la primera parte con mucha incertidumbre porque no eran capaces de defender a nuestros delanteros, en especial a Losada", señaló el presidente del club de Villaralbo que militará un año más en Tercera División.

Estoy convencido que será un 0-0 en Sabadell Carlos Martín Modroño — Aficionado del Zamora CF

José Carlos Martín / LOZ

Un aficionado de toda la vida como Carlos Martín Modroño tampoco duda del éxito: "Estoy convencido que será un 0-0 allí, en cuanto refuerce el centro del campo, ponga a Mario y quite a Sancho, y además tenemos un buen portero. El Sabadell es un equipo marrullero, el central Bonaldo es un liante. Les he visto tres partidos y lo único que hacen es cometer faltas y crear juego duro".

El Zamora CF ha jugado mejor fuera que en casa durante la Liga y la presión se les puede volver hacia ellos Alfredo Rodríguez Santa Cecilia — Delegado provincial de fútbol

Alfredo Rodríguez Santa Cecilia. / Foto ZCF

No menos convencido está el delegado provincial de Fútbol, Alfredo Rodríguez Santa Cecilia quien cree que "nos va a pasar lo que a España, ellos nos van a dominar, nos encerrarán, pero no van a pasar de un empate. No creo que los doce mil aficionados del Sabadell vayan a decantar el partido y el Zamora lo soportará bien. El Sabadell es un equipo parecido al nuestro y, si no caemos en una caraja, ascenderemos nosotros. Además este equipo ha jugado mejor fuera que en casa durante la Liga y la presión se les puede volver hacia ellos".

Pueden ser superiores a nosotros, pero están un gol abajo después del partido del sábado. Emilio Merchán — Seis veces campeón del mundo de piragüismo

Emilio Merchán. / LOZ

El seis veces campeón del mundo de piragüismo, Emilio Merchán es un reconocido seguidor del Zamora y espera que el equipo certifique el ascenso este viernes. España no fue capaz de ganarle a un rival que eran cuatro amigos y al Sabadell puede pasarle lo mismo. Pueden ser superiores a nosotros, pero están un gol abajo después del partido del sábado. El ambiente allí va a ser brutal pero este ascenso se lo merece la afición y confío en que los jugadores también quieran ascender. Mi impresión es que sí vamos a ascender, parece que esta vez va bien", explicó Emilio Merchán.

Tenemos la ventaja que con un empate, pasamos nosotros, soy optimista Javier Huerga — Salvamento y Socorrismo

Javier Huerga. / LOZ

Otro rojiblanco confeso es Javier Huerga, un deportista con un impresionante curriculo en Salvamento y Socorrismo, que no duda en acudir a ver al Zamora en cuanto puede y estuvo en el Ruta de la Plata el pasado sábado con su camiseta del Zamora: "Va a ser complicado porque un ascenso siempre es difícil, pero el Zamora va por delante con el 1-0 y eso es importante. Tenemos la ventaja que con un empate, pasamos nosotros, soy optimista y me gustaría ir a ver el partido, pero no puedo por motivos de trabajo".

Huerga asegura que "el pasado sábado fuimos superiores durante la primera parte e incluso pudimos marcar algún gol más si aprovechásemos las ocasiones que tuvismo, auque ellos estuvieron más enchufados en el segundo tiempo, pero si nosotros jugamos como en la primera parte en el Ruta, lo tendremos medio hecho".

Confío en este equipo y tengo esperanza en que lo consigan Jesús María Prada — Concejal del Ayuntamiento de Zamora

Jesús María Prada. / LOZ

El concejal Jesús María Prada, ex diputado provincial de Deportes, es un seguidor fijo toda la temporada y no duda en asegurar que "estamos más cerca que nunca y partimos con un resultado bueno aunque pudo ser mejor. Creo que podemos tocar con los dedos el ascenso porque confío en este equipo y tengo esperanza en que lo consigan", aunque reconoce que "el partido del Ruta de la Plata fue distinto de la primera a la segunda parte y nos toca ahora jugar fuera de casa con una enorme presión del público, pero los que ganan los partidos son los jugadores. Creo que el Zamora fue mejor aquí y espero que allá también lo seamos", concluyó Jesús María Prada.