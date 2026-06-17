Fútbol
El CD Villaralbo se refuerza con Álex Navarro
El defensor, formado en la Comunidad Valenciana, procede del Atlético Sanguntino
C. J. T.
El CD Villaralbo sigue dando pasos en la construcción de su equipo para la temporada que viene. Este miércoles, el avance es la llegada de un nuevo futbolista a la plantilla de Pablo Cortés.
Tras el anuncio de la baja de Abel, el club azulón ha informado de la incorporación a las filas de su primer equipo del defensor Álex Navarro. Un jugador al que califica como "potente, sólido en los duelos individuales y con gran capacidad competitiva" y del que espera "trabajo, intensidad y proyección en el campo".
Un carrera ascendente
Navarro se une al CD Villaralbo tras una carrera deportiva que arrancó en la Comunidad Valenciana, en la cantera del UD Torre Levante, donde comenzó a destacar e inició su formación. Torrent CF y Villarreal CF también contaron con sus servicios antes de disputar la División de Honor Juvenil con el CF Roda.
Tras terminar su etapa formativa, el jugador acumuló experiencia en diferentes equipos (Silla CF o CD Teruel B), fichando ahora por el equipo de Pablo Cortés desde el CD Atlético Saguntino, subcampeón del grupo valenciano de Tercera RFEF.
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