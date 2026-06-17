Golf
Carmelo García Rubio, vencedor del Torneo Caja Rural en el campo de Golf de Villarrín
Los numerosos participantes disfrutaron de un campo de Villarrín en perfecto estado
Carmelo García Rubio fue el gran vencedor del IV Torneo Caja Rural, competición celebrada en el campo de Golf de Villarrín de Campos y que contó un gran número de jugadores que disfrutaron de unas instalaciones en un magnífico estado.
García Rubio se impuso en categoría de Scratch con un resultado de 79 golpes brutos, mientras que en segunda posición quedó Javier Pizarro Maderal, con 80 golpes brutos, y completando el podio, con 81 golpes, se situó Luis Fernando Martínez.
En Primera categoría la victoria fue para Luis Fernando Martínez, seguido por José María González, empatados con 36 puntos.
En Segunda categoría, Francisco Javier Furones y Ángel Seisdedos, con 38 y 37 puntos, respectivamente, se llevaron los premios del torneo
Hubo regalos para todos los participantes, cedidos por la entidad y a mitad del recorrido se dio un tentempié que todos los presentes agradecieron.
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