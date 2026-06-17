El campeonato de Castilla y León de Pádel mixto ya tiene ganadores

La pareja formada por Virginia Blázquez y Hugo Blázquez fue la gran vencedora del Campeonato Regional Mixto de Pádel se celebró este fin de semana en Zamora con la participación de 34 jugadores de Valladolid, Salamanca y Zamora, luchando por ser los mejores de Castilla y León.

La prueba estuvo por la Asociación Zamorana de Clubes de Pádel y la Federación de Pádel de Castilla y León con la colaboración de la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural de Zamora y permitió a las pistas zamoranas acoger partidos de gran nivel y muy buen ambiente. El Campeonato se estructuró en dos categorías 1ª y 2ª, ofreciendo mucha igualdad en la competición en todos los niveles.

Todos los jugadores recibieron un obsequio de bienvenida con productos Zamoranos y con una comida de hermandad, en el Restaurante Laruqa en la urbanización Siglo XXI, donde compartieron sus vivencias y experiencias tanto deportivas como personales.

Resultados

Los Campeones Regionales fueron la pareja formada por los hermanos Virginia y Hugo Blázquez de Salamanca tras vencer en la final 6/3 y 7/6 a los zamoranos Javier Fradejas y Alba Castaño, mientras en el cuadro de consolación vencieron Yolanda Sánchez y Jorge Álvarez. Para acabar, el Segunda categoría se impusieron Nuria García y Alberto Bázquez y en la final de consolación Clara Frontela y Rodrigo Castaño.

El Campeonato estuvo arbitrado por Manuel Jiménez Sánchez y la organización valora de forma muy positiva esta primera edición, destacando el gran nivel, la igualdad de los cuadros y el ambiente vivido entre todas las parejas participantes.

Ahora la Asociación prepara con mucha ilusión la próxima prueba del Circuito de Zamora, la Concentración de Menores que se celebrará el 20 de junio en las instalaciones de Zamora Pádel Indoor, con la inscripción gratuita a través del email azcpadel@gmail.com para niños y niñas con edades comprendidas entre los nacidos del 2012 al 2019, ambos inclusive.