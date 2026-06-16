El Zamora de Óscar Cano, un visitante incómodo

El Zamora ha demostrado a lo largo de la Liga en el Grupo 1 de Primera RFEF que es un visitante incómodo para cualquier rival, y más desde que Óscar Cano ocupa el banquillo rojiblanco en el pasado mes de noviembre.

El equipo rojiblanco afronta el último encuentro de la temporada fuera de su casa con la ventaja del 1-0 conseguida este sábado en el Ruta de la Plata ante su afición y tendrá que hacer valer una solidez fuera de casa que le ha hecho ganar siete partidos y empatar otros cinco, unos resultados que le valdrían este viernes en la Nova Creu Alta.

Ya es sabido que un 1-0 en Sabadell al final de la prórroga daría el ascenso al equipo catalán, pero a partir de ahí, todo son opciones para los de Óscar Cano que harán valer su facilidad para marcar fuera de casa, y en caso de conseguirlo, tendrían mucho avanzado hacia Segunda División. El Zamora tan sólo se ha quedado en siete ocasiones sin marcar fuera de casa, dos de ellas con el empate a cero que le valdría en esta ocasión como le valdrían doce de los resultados finales que ha acumulado en sus visitas a lo largo de la temporada en el Grupo 1.

La Nova Creu Alta volverá a ser una caldera con 12.000 espectadores. |

El equipo rojiblanco ha perdido siete partidos como visitante, pero con Óscar Cano, tan sólo cuatro y tres de ellos por 1-0, resultado que, como queda dicho no sería suficiente este viernes.

Por su parte, el Sabadell de Ferrán Costa ha sido un enemigo muy fuerte en su casa donde tan sólo ha perdido dos partidos en toda la liga del Grupo 2, pero ha cedido 8 empates, un dado que también beneficia al Zamora CF que ha marcado a domicilio 24 goles y tan sólo ha encajado uno más, otro dato que refuerza un posible empate este viernes.

Y es que la peor racha como visitante del equipo rojiblanco fue la que registró con Juan Sabas en el banquillo: tres derrotas ante Tenerife (3-1), Ponferradina (2-0) y Pontevedra (4-1) y dos empates en Barakaldo (1-1) y Carballiño (0-0).

Sabas sumó cuatro partidos perdidos lejos del Ruta de la Plata, en su primer desplazamiento a Ferrol (1-0), dos seguidas en Mérida (2-0) y Bilbao (1-0) y la de la última jornada en Getxo (1-0). A ellas hay que sumar el 2-0 de hace quince días ya en la fase de ascenso contra el Villarreal B (2-0).

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En todo caso, tan sólo Tenerife y Celta Turista superaron los siete triunfos conseguidos por Óscar Cano a domicilio que da una idea de la eficacia de los rojiblancos jugando lejos del Ruta de la Plata. n