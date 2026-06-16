Fútbol / play off de ascenso a Segunda División
El Zamora de Óscar Cano, un visitante incómodo
El equipo rojiblanco intentará demostrar este viernes en la Nova Creu Alta los buenos resultados que ha conseguido lejos del Ruta de la Plata en la Liga
El Zamora ha demostrado a lo largo de la Liga en el Grupo 1 de Primera RFEF que es un visitante incómodo para cualquier rival, y más desde que Óscar Cano ocupa el banquillo rojiblanco en el pasado mes de noviembre.
El equipo rojiblanco afronta el último encuentro de la temporada fuera de su casa con la ventaja del 1-0 conseguida este sábado en el Ruta de la Plata ante su afición y tendrá que hacer valer una solidez fuera de casa que le ha hecho ganar siete partidos y empatar otros cinco, unos resultados que le valdrían este viernes en la Nova Creu Alta.
Ya es sabido que un 1-0 en Sabadell al final de la prórroga daría el ascenso al equipo catalán, pero a partir de ahí, todo son opciones para los de Óscar Cano que harán valer su facilidad para marcar fuera de casa, y en caso de conseguirlo, tendrían mucho avanzado hacia Segunda División. El Zamora tan sólo se ha quedado en siete ocasiones sin marcar fuera de casa, dos de ellas con el empate a cero que le valdría en esta ocasión como le valdrían doce de los resultados finales que ha acumulado en sus visitas a lo largo de la temporada en el Grupo 1.
El equipo rojiblanco ha perdido siete partidos como visitante, pero con Óscar Cano, tan sólo cuatro y tres de ellos por 1-0, resultado que, como queda dicho no sería suficiente este viernes.
Por su parte, el Sabadell de Ferrán Costa ha sido un enemigo muy fuerte en su casa donde tan sólo ha perdido dos partidos en toda la liga del Grupo 2, pero ha cedido 8 empates, un dado que también beneficia al Zamora CF que ha marcado a domicilio 24 goles y tan sólo ha encajado uno más, otro dato que refuerza un posible empate este viernes.
Y es que la peor racha como visitante del equipo rojiblanco fue la que registró con Juan Sabas en el banquillo: tres derrotas ante Tenerife (3-1), Ponferradina (2-0) y Pontevedra (4-1) y dos empates en Barakaldo (1-1) y Carballiño (0-0).
Sabas sumó cuatro partidos perdidos lejos del Ruta de la Plata, en su primer desplazamiento a Ferrol (1-0), dos seguidas en Mérida (2-0) y Bilbao (1-0) y la de la última jornada en Getxo (1-0). A ellas hay que sumar el 2-0 de hace quince días ya en la fase de ascenso contra el Villarreal B (2-0).
En todo caso, tan sólo Tenerife y Celta Turista superaron los siete triunfos conseguidos por Óscar Cano a domicilio que da una idea de la eficacia de los rojiblancos jugando lejos del Ruta de la Plata. n
- Explosión en una fábrica avícola de San Cristóbal de Entreviñas moviliza a Bomberos, Guardia Civil y Sacyl
- Viviendas anegadas, calles llenas de barro y un regato desbordado: los efectos de una fuerte tormenta en Fuentespreadas
- Una avería deja un tren con 500 pasajeros varado en Toro durante una hora
- El Estado ejerce el tanteo y retiene un privilegio real firmado en Benavente en 1150
- Zamora CF y Ponferradina, listos para 'vengar' los descensos en Castilla y León
- Nuevo accidente por fauna salvaje en Zamora: hay dos heridas, una de ellas menor, tras chocar contra un jabalí en Pereruela
- Zamora llena su Plaza Mayor con PanFest y el Campeonato Mundial de Callos pese al calor
- La Junta declara BIC dos itinerarios de la Vía de la Plata en Zamora