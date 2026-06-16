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Triste despedida en el CB Zamora: Josep Perís no seguirá

El valenciano cierra su segunda etapa en el equipo convertido en una pieza clave

Peris avanza hacia el aro rival pese a la presión de un adversario ante la mirada de Jacob Round. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Peris avanza hacia el aro rival pese a la presión de un adversario ante la mirada de Jacob Round. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

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P. F.

Importante despedida en el Caja Rural CB Zamora de cara a la próxima temporada. El club ha anunciado la salida de Josep Peris, que cierra su segunda etapa en la entidad convertido en una pieza muy importante en el equipo de Saulo Hernández.

En su primera estancia como jugador del CBZ, en LEB Plata, el valenciano se convirtió en una pieza clave para lograr el ascenso a Oro (actual Primera FEB). un curso después, Peris regresaba a la capital del Duero siendo clave en la plantilla y regalando grandes tardes de baloncesto a la afición.

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Su buen rendimiento no ha pasado desapercibido y en las últimas horas se le coloca muy cerca del Río Breogán, lo que supondría su debut en la Liga ACB.

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