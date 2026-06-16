Rubén Hernández, canterano del CB Zamora, convocado con la selección española U17

El CB Zamora está viviendo un gran momento y el trabajo con la base también da sus frutos. El último viene de la mano de Rubén Hernández Gallardo, jugador de la cantera, que ha sido convocado por la Federación Española de Baloncesto para la concentración de la selección española U17 masculina que se desarrollará en Calatayud (Zaragoza) entre el 30 de junio y el 7 de julio. El combinado nacional, dirigido por Dani Miret, ha citado a 13jugadores para este periodo de trabajo.

Junto a Rubén Hernández aparecen jugadores de Real Madrid, FC Barcelona, Unicaja, Valencia Basket, San Pablo Burgos, Kids&Us Manresa, CB Ciudad de Valladolid y UCAM Murcia, además de tres representantes del Joventut Badalona y, tal y como recordaron desde el CBZ, "que un jugador formado en Zamora figure en ese grupo es un hecho sin precedentes a nivel local, más aún si se compara el tamaño de la ciudad con las estructuras que reúnen al resto de convocados".

Rubén Hernández / Cedida

Rubén lleva años rondando las convocatorias de las selecciones autonómicas de Castilla y León, con las que ha disputado varios Campeonatos de España y ha ido cogiendo minutos en los grandes escenarios del baloncesto de formación. Ese recorrido en el ámbito autonómico encuentra ahora continuidad en una cita de carácter nacional.

La cantera, imparable

La convocatoria coincide con un momento de movimiento en la dirección de la base zamorana. El club anunció ayer la renovación de Rubén Pascual como director de cantera, una continuidad que apuntala el proyecto formativo de los próximos años.

Ese mismo día se conoció que Biel Román, exresponsable de la cantera del CB Zamora y persona con la que el club mantiene una excelente relación —fue quien en su día recomendó a Rubén Pascual—, será el nuevo director de cantera masculina del Valencia Basket. Un reconocimiento al trabajo desarrollado en Zamora que también habla del nivel de quienes han pasado por la estructura del club.