Autocross / Campeonato de España
El piloto zamorano Cristian Escribano toma ventaja en el liderato de la División I de autocross
Julio Sotelo alcanza el primer puesto en División II al terminar segundo en Talavera donde Iván Cordero obtuvo la victoria tras dos años sin competir en el Nacional
Los pilotos zamoranos volvieron a ofrecer una gran exhibición en la segunda prueba puntuable para el Campeonato de España con victorias para Cristian Escribano e Iván Cordero y una meritoria segunda plaza para Julio Sotelo que le sitúa como líder en División II. Además, Javier Fernández Morillo sigue mejorando y alcanzó un meritorio sexto puesto en la segunda categoría.
Escribano llegaba al circuito de Cerro Negro en Talavera de la Reina tras ser primero en la primera prueba puntuable, con Roberto Martínez en el segundo puesto, y este fin de semana se repitió el resultado con lo que el zamorano cobra ventaja en el primer puesto de la División II.
Escribano comenzó a imponer su ley en los entrenamientos, con el mirandés Roberto Martínez a su rebufo y ambos se anotaban la victoria en sus respectivas carreras de la primera manga. Martínez fue superado por Javier Benito en la segunda manga, lo que le hizo caer a la tercera posición en la conjunta, posición que también firmó en la tercera y última manga. De esta forma, Escribano y Martínez ocuparon las dos primeras posiciones en la parrilla de salida de la final en la que fueron los claros dominadores y al zamorano le bastó tapar los huecos para no ser adelantado por su veterano rival y sumar su segunda victoria en la División I que le consolida como gran favorito al título de campeón de España.
La División II todavía tuvo más color zamorano de la mano de Iván Cordero y Julio Soltelo que alcanzaron los dos primeros puestos.
En los entrenos, Cordero fue segundo con Fernández Morillo y Sotelo en los puestos 11 y 12. Cordero ya fue primero en la primera manga y los otros dos zamoranos mejoraron para ser 5º y sexto. En las dos mangas siguientes, Cordero terminó tercero, con Sotelo y Javier Fernández a su rebufo, y avisaba de sus posibilidades en la final ocupando la "pol positión" con Sotelo tercero, y en cuanto los zamoranos se sacaron de enmedio al talaverano Rizo, la carrera se clarificó y los dos primeros puestos del podio se vinieron para Zamora. Además el séptimo puesto en el que entró Gabriel Serrano, que había ganado en Esplus, le da el liderato a Julio Sotelo. Javier Fernández terminó sexto y se colocará en puestos destacados de la clasificación general. n
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