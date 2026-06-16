El piloto zamorano Cristian Escribano toma ventaja en el liderato de la División I de autocross

Los pilotos zamoranos volvieron a ofrecer una gran exhibición en la segunda prueba puntuable para el Campeonato de España con victorias para Cristian Escribano e Iván Cordero y una meritoria segunda plaza para Julio Sotelo que le sitúa como líder en División II. Además, Javier Fernández Morillo sigue mejorando y alcanzó un meritorio sexto puesto en la segunda categoría.

Iván Cordero y Julio Sotelo, en cabeza de la final de División II. | RFEA

Escribano llegaba al circuito de Cerro Negro en Talavera de la Reina tras ser primero en la primera prueba puntuable, con Roberto Martínez en el segundo puesto, y este fin de semana se repitió el resultado con lo que el zamorano cobra ventaja en el primer puesto de la División II.

Escribano comenzó a imponer su ley en los entrenamientos, con el mirandés Roberto Martínez a su rebufo y ambos se anotaban la victoria en sus respectivas carreras de la primera manga. Martínez fue superado por Javier Benito en la segunda manga, lo que le hizo caer a la tercera posición en la conjunta, posición que también firmó en la tercera y última manga. De esta forma, Escribano y Martínez ocuparon las dos primeras posiciones en la parrilla de salida de la final en la que fueron los claros dominadores y al zamorano le bastó tapar los huecos para no ser adelantado por su veterano rival y sumar su segunda victoria en la División I que le consolida como gran favorito al título de campeón de España.

La División II todavía tuvo más color zamorano de la mano de Iván Cordero y Julio Soltelo que alcanzaron los dos primeros puestos.

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En los entrenos, Cordero fue segundo con Fernández Morillo y Sotelo en los puestos 11 y 12. Cordero ya fue primero en la primera manga y los otros dos zamoranos mejoraron para ser 5º y sexto. En las dos mangas siguientes, Cordero terminó tercero, con Sotelo y Javier Fernández a su rebufo, y avisaba de sus posibilidades en la final ocupando la "pol positión" con Sotelo tercero, y en cuanto los zamoranos se sacaron de enmedio al talaverano Rizo, la carrera se clarificó y los dos primeros puestos del podio se vinieron para Zamora. Además el séptimo puesto en el que entró Gabriel Serrano, que había ganado en Esplus, le da el liderato a Julio Sotelo. Javier Fernández terminó sexto y se colocará en puestos destacados de la clasificación general. n