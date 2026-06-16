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El Natación San José Obrero, séptimo por clubes en el Regional Alevín de Verano

El club se hizo con un botín de 14 medallas

Nadadores del San José Obrero

Nadadores del San José Obrero / Cedida

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P. F.

Los nadadores del Club Deportivo Natación San José Obrero tuvieron una magnífica actuación en el Campeonato de Castilla y León Alevín de Verano celebrado en la piscina del CEAR Río Esgueva, en Valladolid.

En este campeonato participaron19 equipos y un total de 190 nadadores, y el “Sanjo” fue capaz de escalar hasta el séptimo puesto de la clasificación general conjunta, consiguiendo un total de 14 medallas (4 oros, 5 platas y 5 bronces), siendo 11 las medallas a nivel individual y 3 las medallas conseguidas en categoría de relevos.

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A mayores de este meritorio logro, hay que sumarle las dos marcas mínimas conseguidas por Víctor Fresno Salgado en las pruebas de 50 Espalda y 100 Libre, y que le van a permitir participar en el XIII Campeonato de España Alevín P50.

RESULTADOS

• Víctor Fresno Salgado:

- 50 E 1º MMP y Mínima

- 50 L 1º MMP

-100L 1º MMP y Mínima

-200L 2º MMP

-400L 1º MMP

-4X100L Masc. 2º

-4x100Est. Masc. 2º

-4x200L Masc. 2º

• Antonio Reche Rguez.:

- 50 E 2º MMP

- 50 B 3º MMP

-100B 3º

-200B 3º MMP

-200E 3º MMP

-4x100L Masc. 2º

-4x100Est. Masc. 2º

-4x200L Masc. 2º

• Aidan Dominguez Ferrandez:

- 4x100L Masc. 2º

- 4x100Est. Masc. 2º

- 4x200L Masc. 2º

Ha conseguido MMP en las pruebas 50 y 100 L y en 100 M

• Alejandro Ruano Calvo:

- 4x100L Masc. 2º

- 4x100Est. Masc. 2º

- 4x200L Masc. 2º

Ha conseguido MMP en las pruebas de 50L-100B

• Brianda Carro Martín:

- 50 B 3º MMP

Ha conseguido MMP a mayores en las pruebas 50E-200Est.

• Lucía Moreno Hdez.:

Ha conseguido MMP en las pruebas 50 y 200 L, y 100 E

• Michelle Martín Rguez.:

Ha conseguido MMP en las pruebas 50, 100 y 200 L, y en 50 E y 50 M.

• Lucía Pérez García:

Ha conseguido MMP en las pruebas de 50 y 200 L, y en 200 E.

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