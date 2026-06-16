El Natación San José Obrero, séptimo por clubes en el Regional Alevín de Verano

Los nadadores del Club Deportivo Natación San José Obrero tuvieron una magnífica actuación en el Campeonato de Castilla y León Alevín de Verano celebrado en la piscina del CEAR Río Esgueva, en Valladolid.

En este campeonato participaron19 equipos y un total de 190 nadadores, y el “Sanjo” fue capaz de escalar hasta el séptimo puesto de la clasificación general conjunta, consiguiendo un total de 14 medallas (4 oros, 5 platas y 5 bronces), siendo 11 las medallas a nivel individual y 3 las medallas conseguidas en categoría de relevos.

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A mayores de este meritorio logro, hay que sumarle las dos marcas mínimas conseguidas por Víctor Fresno Salgado en las pruebas de 50 Espalda y 100 Libre, y que le van a permitir participar en el XIII Campeonato de España Alevín P50.