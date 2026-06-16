Natación
El Natación San José Obrero, séptimo por clubes en el Regional Alevín de Verano
El club se hizo con un botín de 14 medallas
P. F.
Los nadadores del Club Deportivo Natación San José Obrero tuvieron una magnífica actuación en el Campeonato de Castilla y León Alevín de Verano celebrado en la piscina del CEAR Río Esgueva, en Valladolid.
En este campeonato participaron19 equipos y un total de 190 nadadores, y el “Sanjo” fue capaz de escalar hasta el séptimo puesto de la clasificación general conjunta, consiguiendo un total de 14 medallas (4 oros, 5 platas y 5 bronces), siendo 11 las medallas a nivel individual y 3 las medallas conseguidas en categoría de relevos.
A mayores de este meritorio logro, hay que sumarle las dos marcas mínimas conseguidas por Víctor Fresno Salgado en las pruebas de 50 Espalda y 100 Libre, y que le van a permitir participar en el XIII Campeonato de España Alevín P50.
RESULTADOS
• Víctor Fresno Salgado:
- 50 E 1º MMP y Mínima
- 50 L 1º MMP
-100L 1º MMP y Mínima
-200L 2º MMP
-400L 1º MMP
-4X100L Masc. 2º
-4x100Est. Masc. 2º
-4x200L Masc. 2º
• Antonio Reche Rguez.:
- 50 E 2º MMP
- 50 B 3º MMP
-100B 3º
-200B 3º MMP
-200E 3º MMP
-4x100L Masc. 2º
-4x100Est. Masc. 2º
-4x200L Masc. 2º
• Aidan Dominguez Ferrandez:
- 4x100L Masc. 2º
- 4x100Est. Masc. 2º
- 4x200L Masc. 2º
Ha conseguido MMP en las pruebas 50 y 100 L y en 100 M
• Alejandro Ruano Calvo:
- 4x100L Masc. 2º
- 4x100Est. Masc. 2º
- 4x200L Masc. 2º
Ha conseguido MMP en las pruebas de 50L-100B
• Brianda Carro Martín:
- 50 B 3º MMP
Ha conseguido MMP a mayores en las pruebas 50E-200Est.
• Lucía Moreno Hdez.:
Ha conseguido MMP en las pruebas 50 y 200 L, y 100 E
• Michelle Martín Rguez.:
Ha conseguido MMP en las pruebas 50, 100 y 200 L, y en 50 E y 50 M.
• Lucía Pérez García:
Ha conseguido MMP en las pruebas de 50 y 200 L, y en 200 E.
- Explosión en una fábrica avícola de San Cristóbal de Entreviñas moviliza a Bomberos, Guardia Civil y Sacyl
- Viviendas anegadas, calles llenas de barro y un regato desbordado: los efectos de una fuerte tormenta en Fuentespreadas
- Una avería deja un tren con 500 pasajeros varado en Toro durante una hora
- El Estado ejerce el tanteo y retiene un privilegio real firmado en Benavente en 1150
- Zamora CF y Ponferradina, listos para 'vengar' los descensos en Castilla y León
- Nuevo accidente por fauna salvaje en Zamora: hay dos heridas, una de ellas menor, tras chocar contra un jabalí en Pereruela
- Zamora llena su Plaza Mayor con PanFest y el Campeonato Mundial de Callos pese al calor
- La Junta declara BIC dos itinerarios de la Vía de la Plata en Zamora