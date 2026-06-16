El judo zamorano cierra su temporada por todo lo alto con múltiples actividades: visita de prestigio, juegos escolares, gala y torneos nacionales

La temporada de judo en Zamora se acerca a su fin y son múltiples las actividades que coronan un curso lleno de ilusión. Desde visitas de alto prestigio, a competición formativas, pasando por planes futuros que involucran a decenas y decenas de jóvenes que disfrutan de este deporte tanto a nivel escolar como a nivel nacional. Un momento de la temporada que, en estos días, está dando mucho de sí.

El judo zamorano recibió el pasado viernes la visita de Mario Muniesa, octavo Dan, del que pudieron disfrutar los jóvenes judokas locales, de benjamines a séniors, aprendiendo de él desde conceptos simples (desplazamientos, posturas o agarres) a otros aspectos de la creación de Jigoro Kano.

Además, el domingo por la mañana se celebró la última jornada de los Juegos Escolares en la disciplina de judo, realizada por la delegación provincial con la colaboración de Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Monfarracinos. Una cita que reunió a más de un centenar de niños y niñas sobre el tatami junto a familiares y amigos que disfrutaron en la grada de su pericia e ilusión por este deporte.

Ya en el terreno más competitivo, las protagonistas de la actualidad en el judo zamorano han sido Elena Bahamonde y Miriam Silvares, ambas presentes en el Stange de Barcelona para entrenar en el centro de tecnificación Bages Moianes en Manresa con los mejores talentos del país. Una actividad de la que Bahamonde trató de sacar el máximo provecho, preparando la Súper Copa de España en Tortosa que se celebrará a final de mes.

La siguiente gran cita del judo zamorano tendrá lugar el sábado en Morales del Vino, donde tendrá lugar la gana anual de la delegación provincial. Una fiesta que tendrá lugar en el ayuntamiento de la localidad moralina y en el que se galardonará tanto al consistorio de Morales del Vino como al de Monfarracinos, así como a Caja Rural de Zamora, junto a los judokas más destacados del curso. Un festejo que culminará en sesión vespertina con una comida de hermanamiento, un partido de fútbol "judokas contra madres-padres", hinchables, sesión de cine y múltiples juegos para culminar en una acampada nocturna sobre el tatami.