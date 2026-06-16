Jorge Oseguera renueva con el Balonmano Caja Rural Zamora

El Caja Rural Balonmano Zamora y Jorge Oseguera han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación, por lo que el pivote mirandés continuará formando parte de la plantilla de los Guerreros de Viriato durante la temporada 2026/2027. Así lo ha anunciado este martes el club, señalando que esta renovación supone una gran noticia para el club pistacho dadas las características del jugador.

"Jorge no tardó en ganarse el cariño y el respeto de la familia pistacho gracias a su entrega y compromiso. Su renovación supone una gran noticia para la entidad, que seguirá contando con un jugador que ha demostrado estar plenamente identificado con los valores del Balonmano Zamora", destacaba la nota de prensa ofrecida por el club de los "Guerreros de Viriato", que apuntaban a su "poderío físico, su intensidad y su capacidad para adaptarse a cualquier situación" como principales virtudes de Oseguera, quien bajo su punto de vista: "ya fuera en ataque o en defensa, asumiendo más o menos protagonismo, siempre con trabajo, sacrificio y una actitud ejemplar".

El Balonmano Caja Rural Zamora ya es "Plata": Las imágenes del ascenso / José Luis Fernández

Así pues, el Balonmano Zamora se complace por renovar a un jugador que "representa a la perfección el tipo de perfil humano y deportivo sobre el que se quiere construir el proyecto en División de Honor Plata". Una categoría de la que disfrutarán los pistacho tras el ascenso logrado en O Rosal, escenario en el que Oseguera ofreció un rendimiento superlativo y que coronó una gran primera campaña del pivote como "Guerrero de Viriato".

Por otra parte, el propio Jorge Oseguera está feliz por continuar en Zamora una temporada más, según afirman desde el propio Balonmano Zamora. "Estoy muy contento de renovar con Zamora, una ciudad que me acogió con los brazos abiertos y donde ahora voy a cumplir el sueño de jugar en División de Honor Plata. Invito a toda la afición a participar en este proyecto y en este año tan precioso. Les haremos disfrutar mucho durante toda la temporada", comenta el jugador en el comunicado del club.