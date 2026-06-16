Baloncesto
Inés Giménez tampoco seguirá en el Recoletas Zamora
La jugadora se sumó al plantel de Rula mediada la última temporada
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C. J. T.
Inés Giménez no formará parte del Recoletas Zamora la próxima temporada. Así lo ha confirmado este martes el CD Zamarat, señalando que jugadora y club tomarán caminos diferentes de cara a la campaña 2026-2027.
Giménez se sumó al Recoletas Zamora con la liga ya empezada, como refuerzo para el conjunto de Rula de cara a la recta final de curso. Un fichaje que potenció el conjunto naranja, aumentando su rotación y notando "desde el primer día el compromiso y entrega" de la jugadora, según destaca el CD Zamarat.
La jugadora, a la que el club naranja deseó "toda la suerte del mundo en el futuro" cierra su primera etapa en el CD Zamarat con un total de 11 partidos disputados y 69 puntos.
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