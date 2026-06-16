Inés Giménez tampoco seguirá en el Recoletas Zamora

Inés Giménez no formará parte del Recoletas Zamora la próxima temporada. Así lo ha confirmado este martes el CD Zamarat, señalando que jugadora y club tomarán caminos diferentes de cara a la campaña 2026-2027.

Giménez se sumó al Recoletas Zamora con la liga ya empezada, como refuerzo para el conjunto de Rula de cara a la recta final de curso. Un fichaje que potenció el conjunto naranja, aumentando su rotación y notando "desde el primer día el compromiso y entrega" de la jugadora, según destaca el CD Zamarat.

La jugadora, a la que el club naranja deseó "toda la suerte del mundo en el futuro" cierra su primera etapa en el CD Zamarat con un total de 11 partidos disputados y 69 puntos.