Doble podio zamorano en la cuarta regata del Regional de Edad de piragüismo en aguas leonesas

Zamora visitó por partida doble el podio de clubes en la la cuarta regata del Campeonato Regional de Edad disputada en el lago de Sahechores de Rueda (León), donde el San Gregorio Ciudad de Zamora firmó un brillante segundo puesto por clubes, seguido en la tercera plaza por el Club Actividades Náuticas. El Amigos del Remo Zamora completó la actuación provincial con una meritoria cuarta posición y seis medallas.

El San Gregorio Ciudad de Zamora no falla

El San Gregorio Ciudad de Zamora volvió a demostrar su solidez en Sahechores. En esta ocasión, el club se alzó con el segundo puesto en la clasificación general, reforzando su regularidad con once medallas en una cita que, a su vez, dejó para la entidad cuatro preseas en la regata absoluta del I Trofeo Ayuntamiento de Cubillas.

Entre los más destacados del equipo dirigido por Quique Linares estuvieron los infantiles Pablo Baz, Ariadna Santaren, Yaiza Faúndez y la cadete Ainnare García con sus medallas de oro; David Prieto e Irene Galván que se hicieron con la presea de plata en sus categoráis; y los cadetes Diego Calvo, Paula Díaz y María Hernández con sus terceras posiciones.

Primer podio por clubes para Actividades Náuticas

Precisamente, en ese tercer cajón del podio, pero de la clasificación de clubes, se situó el Club Actividades Náuticas, que firmó su mejor resultado desde la creación de su sección de piragüismo en 2024. Con solo diez deportistas desplazados, el equipo sumó los puntos necesarios para lograr su primer podio por clubes, impulsado por cinco medallas individuales: los oros de Alicia Caballero (Alevín A), Triana Gata (Benjamín B) y Guillem Lorenzo (Benjamín A).

El Actividades Náuticas Zamora posa con su trofeo de tercer clasificado. / Cedida

Además, también contribuyeron al éxito del club las platas de Mencía Román (Infantil A) y Vega Manzano (Prebenjamín). Completaron la actuación los puestos de Izam Manzano (7.º), Yago Herrero (6.º), Daniel Gago (4.º), Marcos Rodríguez (5.º) y la participación de Anaïs Guichard, que no pudo finalizar su prueba.

Amigos del Remo, en cuarta posición

El cuarto puesto por clubes fue para el Amigos del Remo Zamora, que regresó de León con cuatro oros y dos platas, un botín que confirma el crecimiento de su cantera pese a varias ausencias destacadas. En categoría masculina brillaron Yago Pedruelo (2.º en Alevín A K1), Darío Pérez (oro en Alevín B C1), Yago Pérez (plata en Alevín B C1), Javier Lozano (4.º en Cadete A K1), Rubén Misol (11.º en la misma prueba) y Evan Pedruelo (oro en Benjamín B K1). En la sección femenina, los oros de Vera Misol (Infantil B C1) y Enya Pedruelo (Prebenjamín K1) completaron una jornada sobresaliente para el club.