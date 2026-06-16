El CD Benavente refuerza la figura del socio y los distingue de los abonados

La Junta Directiva del CDF Benavente ha mostrado su firme compromiso por seguir avanzando en la mejora de la estructura y participación dentro del club. Con este objetivo, se va a dar un paso más para reforzar la voz de aquellos miembros que están más implicados en el día a día de la entidad.

En este sentido, y en cumplimiento de lo que recogen sus estatutos, que ya establecen una diferenciación entre la figura de socio y abonado, la entidad implantará de forma efectiva esta distinción de cara a la temporada 2026-2027.

Socios

Los socios del CDF Benavente tienen derecho a participar activamente en la vida del club, acceder a los eventos deportivos y contribuir al cumplimiento de sus fines. Asimismo, pueden exigir el cumplimiento de los estatutos y acceder a información veraz sobre las actividades programadas, entre otros derechos.

Además, cuentan con voz y voto en la Asamblea General, pueden expresar libremente su opinión y tienen derecho tanto a elegir como a ser elegidos para los órganos electivos.

Abonados

Por su parte, los abonados del CDF Benavente podrán participar en las actividades del club que determine la Junta Directiva y asistir a las Asambleas Generales con voz, pero sin voto, cuando así se acuerde. Además, tienen derecho a acceder a los eventos deportivos y a formar parte del club en función de su modalidad (aficionados, futbolistas o colaboradores).

Con esta medida, el CDF Benavente busca reconocer y poner en valor el grado de implicación de sus miembros, diferenciando claramente entre quienes participan activamente en la vida del club y quienes mantienen un vínculo principalmente como aficionados.

La Junta Directiva considera que esta iniciativa contribuirá al fortalecimiento de la participación interna, a la mejora de la transparencia y al refuerzo del sentido de pertenencia, favoreciendo así el desarrollo y la consolidación del proyecto deportivo y social del CDF Benavente.

En la campaña 2026-2027 se mantendrán los importes de las cuotas de los socios de la temporada anterior, por lo que ya serían ocho ejercicios consecutivos sin aumentar los precios. Las cuotas de los abonados para el próximo curso se aprobarán en la Junta Directiva previa a la Asamblea General de Socios, que se celebrará en julio.