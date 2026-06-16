Baloncesto
El CB Zamora mantiene a Rubén Pascual al frente de su cantera
El menorquín ha sido clave en el crecimiento de las categorías inferiores del club azul
El CB Zamora anunció recientemente una renovación importante para su organigrama como es la de Rubén Pascual, actual director de cantera de la entidad azul que ocupará dicho cargo durante la temporada 2026-2027.
Pascual, que se sumó al CB Zamora en 2023, cuenta ahora mismo con más de medio millar de jugadores a su cargo distribuidos en un buen puñado de equipos de todas las categorías. Una infraestructura que no ha parado de crecer bajo su tutela, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Y es que, al crecimiento de la base del club zamorano no se ciñe a su número de jugadores, también a los resultados que cosechan en las diversas ligas regionales en las que participa la entidad o la calidad de las sesiones de trabajo y la formación de sus jóvenes amantes al baloncesto.
La excelente dinámica instaurada en los últimos años hacía de la continuidad de Rubén Pascual ya prioridad para el CB Zamora, que podrá seguir contando con él para una temporada ilusionante de cara a las categorías inferiores. Un curso lleno de retos y aprendizaje a la sombra del Caja Rural CB Zamora, el espejo de los valores del club que tan bien representados están en una liga tan exigente como es Primera FEB.
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