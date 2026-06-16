Fútbol / Play-off a Segunda División
El Ayuntamiento descarta emitir en pantallas gigantes el Sabadell-Zamora CF
La decisión se ha tomado tras contactar con la Real Federación Española de Fútbol
A. O.
No habrá pantallas gigantes. El Ayuntamiento de Zamora ha descartado finalmente la posibilidad de emitir las imágenes del decisivo partido que enfrentará al Sabadell y al Zamora por el ascenso a Segunda División.
La decisión tomada este martes ha sido motivada por la contestación recibida por correo electrónico desde la Real Federación Española de Fútbol, en la que informa al Ayuntamiento que la comercialización de los derechos televisivos de Primera Federación han sido adjudicados a diferentes operadores y "ellos son los únicos que pueden emitir los encuentros de Primera Federación" y que termina recalcando que "por lo tanto, está terminantemente prohibido la instalación de pantallas para el visionado de cualquier partido de Primera Federación"
No obstante, y ante la expectación suscitada en la ciudad por este partido, y la imposibilidad de emitir las imágenes en la pantalla cuya instalación estaba prevista en la Plaza Mayor, el Ayuntamiento mantendrá la colocación de la pantalla en la que se podrá seguir el partido solo con sonido a través de las tres cadenas de radio locales, Cadena Ser, Onda Cero y Cope, y el podcast del Zamora 'La Reseña', alternando la emisión cada 23 minutos.
Por otra parte, recordaron que según la normativa municipal los establecimientos hosteleros pueden sacar pantallas a las terrazas.
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