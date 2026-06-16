La afición del Zamora CF vuelve a superarse: 700 peticiones para ir a Sabadell y presenciar la lucha por el ascenso a Segunda

La afición del Zamora CF ha vuelto a superarse. Los socios rojiblancos han presentado 700 solicitudes para acceder a una de las 270 entradas que el club pone a disposición de la hinchada para el decisivo encuentro de este viernes en Sabadell, al que el equipo de óscar Cano llega con una ligera ventaja (1-0 con gol de Mario Losada).

Desde que a las cinco de la tarde de ayer lunes se abriera el plazo de peticiones, tanto a través del correo electrónico como en la tienda, no dejaron de llegar interesados en estar junto al equipo de la capital del Duero en la Nova Creu Alta, estadio en el que se decidirá el ascenso a Segunda División.

Así las cosas, y como ya avisaron en un comunicado en caso de que el número de solicitudes se disparase, se sortearán las localidades disponibles entre los interesados. Hay que recordar que el club se reservó también un montante de entradas para compromisos, familiares de jugadores y para peñas.

De forma paralela, el Sabadell continúa vendiendo las localidades para sus socios que ya rondaban los 11.000. A las ocho de la tarde se liberará lo que quede sin vender para el resto de aficionados pero parece claro que el lleno está garantizado.