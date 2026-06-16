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Abel causará baja en el CD Villaralbo

El delantero afronta nuevos retos profesionales fuera del ámbito deportivo

Abel

Abel / Cedida

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C. J. T.

El CD Villaralbo ha anunciado este martes que Abel López no formará parte de la plantilla azulona durante la temporada 2026/2027, poniendo así fin a una etapa de siete temporadas en el club.

El delantero, según ha indicado el club, abandonará la entidad en busca de "nuevos retos profesionales fuera del ámbito deportivo", circunstancia que le impedirá formar parte del conjunto dirigido por Pablo Cortés y que pondrá en pausa su carrera deportiva.

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"Abel cierra su trayectoria en el CD Villaralbo dejando una huella imborrable tanto dentro como fuera del terreno de juego", señaló el club villaralbino indicando que durante las siete temporadas que vistió la elástica azul disputó "177 partidos oficiales, acumulando 10.267 minutos sobre el césped y anotando 32 goles", siendo capital para el ascenso de su equipo a Tercera RFEF.

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