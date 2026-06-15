Zamora CF y Ponferradina, listos para "vengar" los descensos en la región

Además de la lucha entre Zamora CF y Sabadell, hay una segunda pelea por el ascenso a LaLiga Hypermotion, y en este caso es entre Ponferradina y Celta B, que se disputan la segunda plaza en juego y que empataron el sábado a cero en la ida de esta última eliminatoria. Con este resultado, el cuadro berciano apelará a la fortaleza decisiva que ha mostrado desde la llegada el pasado noviembre de su actual entrenador, Mehdi Nafti, para intentar ganar al filial celeste, después de esas tablas registradas en El Toralín.

La realidad es que, mientras al Zamora de Óscar Cano sí le valdría con mantener ese 1-0 gracias al golazo de Mario Losada, los jugadores de la Ponfe tienen la obligación de ganar, ya que en caso de finalizar con empate el partido (incluida la prórroga), ascendería el Celta Fortuna por haberse clasificado en mejor posición dentro de la liga regular, en segundo lugar detrás del campeón y ya ascendido Tenerife, dentro del Grupo 1 de Primera Federación.

La Ponferradina, que acabó en cuarta posición en ese mismo grupo (tras Tenerife, Celta Fortuna y Zamora), desea recuperar la categoría que perdió hace dos temporadas y que estuvo a punto de retomar la pasada cuando el Andorra frustró sus ilusiones en la eliminatoria final por el ascenso.

Así, además del Sabadell-Zamora (viernes, 21.00 horas), el sábado se medirán dos equipos que se han visto las caras esta temporada por jugar en el mismo grupo, sin que los leoneses hayan sido capaces de hacer un gol a los vigueses en los dos encuentros disputados en la liga regular, tampoco en el partido de este sábado.

El equipo de Mehdi Nafti está basando su gran final de temporada en la solidez defensiva, sin haber encajado un gol en ninguno de los partidos de la pelea por el ascenso (frente al Atlético Madrileño), mientras que el Zamora de Óscar Cano fue capaz, tras prórroga, de superar al Villarreal B con un remonrtada épica rubricada con dos goles de Carlos Ramos.

Con todo, Zamora y Ponferradina albergan fundadas esperanzas de vengar los descensos de otros dos equipos castellanoleonses: Cultural y Mirandés, y de acompañar en la nueva categoría al Real Valladolid y Burgos, así como de mantener el cupo autonómico de entre tres y cuatro en la categoría de plata durante las últimas temporadas.

Se mantendrían también la cifra de los derbis entre equipos de Castilla y León, con el valor añadido de los que disputarían Zamora y Real Valladolid, inéditos en Segunda División.