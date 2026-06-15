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Veteranos del San Lorenzo-Veteranos Alto del Naranjo: El XXI Trofeo Conchita Regojo se queda en Asturias

Los zamoranos cayeron a domicilio tras empatar a tres goles en "Los Barreros"

Los Veteranos del San Lorenzo en su visita a Asturias para disputar el XXI Trofeo Conchita Regojo.

Los Veteranos del San Lorenzo en su visita a Asturias para disputar el XXI Trofeo Conchita Regojo. / Cedida

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C. J. T.

El equipo de Veteranos del San Lorenzo no pudo hacerse con el XXI Trofeo Conchita Regojo, el torneo de fútbol que cada año disputa la entidad a doble partido poniendo en valor esta categoría del fútbol.

En esta ocasión, los "morados" abrían el duelo frente a Veteranos Alto del Naranjo de Oviedo en casa, celebrando el encuentro de ida en el campo de "Los Barreros" de Villaralbo. Un choque emocionante, igualado y cargado de goles que acabó con 3-3 en el marcador y que dejó abierta la disputa del torneo de cara al decisivo duelo en tierras asturianas.

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La vuelta del Trofeo Conchita Regojo se celebró el pasado fin de semana y los Veteranos del San Lorenzo cedieron ante el bloque astur en el decisivo duelo. Resultado que proclamó campeón a Veteranos Alto del Naranjo de Oviedo de una 21ª edición que mantuvo los valores propios del torneo, fomentando el compañerismo y la deportividad por encima del fútbol.

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