Fútbol
Veteranos del San Lorenzo-Veteranos Alto del Naranjo: El XXI Trofeo Conchita Regojo se queda en Asturias
Los zamoranos cayeron a domicilio tras empatar a tres goles en "Los Barreros"
C. J. T.
El equipo de Veteranos del San Lorenzo no pudo hacerse con el XXI Trofeo Conchita Regojo, el torneo de fútbol que cada año disputa la entidad a doble partido poniendo en valor esta categoría del fútbol.
En esta ocasión, los "morados" abrían el duelo frente a Veteranos Alto del Naranjo de Oviedo en casa, celebrando el encuentro de ida en el campo de "Los Barreros" de Villaralbo. Un choque emocionante, igualado y cargado de goles que acabó con 3-3 en el marcador y que dejó abierta la disputa del torneo de cara al decisivo duelo en tierras asturianas.
La vuelta del Trofeo Conchita Regojo se celebró el pasado fin de semana y los Veteranos del San Lorenzo cedieron ante el bloque astur en el decisivo duelo. Resultado que proclamó campeón a Veteranos Alto del Naranjo de Oviedo de una 21ª edición que mantuvo los valores propios del torneo, fomentando el compañerismo y la deportividad por encima del fútbol.
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