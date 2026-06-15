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Roberto González sigue un año más en el staff del CB Zamora

El técnico afrontará su quinta temporada en el club junto a Saulo Hernández

Saulo Hernández y Roberto González, en un encuentro. | A. B.

Saulo Hernández y Roberto González, en un encuentro. | A. B.

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C. J. T.

Zamora

El CB Zamora anunció ayer, a través de sus redes sociales, la continuidad una temporada más de Roberto González dentro de su organigrama deportivo. Una continuidad importante, ya que se trata de uno de los hombres fuertes del cuerpo técnico de Saulo Hernández.

González, que ha ejercido durante los últimos años como entrenador ayudante del Caja Rural CB Zamora, es un técnico que acumula gran experiencia en categorías FEB y que ha tenido un papel muy relevante en el crecimiento experimentado por el conjunto en los últimos años, siendo clave en el salto azul a Primera FEB.

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Con la renovación por una temporada más de Roberto González, que encarará su quinta campaña como miembro del CB Zamora, Saulo Hernández se garantiza un apoyo determinante dentro de su staff técnico de cara al tercer curso azul en la segunda categoría nacional.

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