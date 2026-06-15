Baloncesto
Roberto González sigue un año más en el staff del CB Zamora
El técnico afrontará su quinta temporada en el club junto a Saulo Hernández
C. J. T.
El CB Zamora anunció ayer, a través de sus redes sociales, la continuidad una temporada más de Roberto González dentro de su organigrama deportivo. Una continuidad importante, ya que se trata de uno de los hombres fuertes del cuerpo técnico de Saulo Hernández.
González, que ha ejercido durante los últimos años como entrenador ayudante del Caja Rural CB Zamora, es un técnico que acumula gran experiencia en categorías FEB y que ha tenido un papel muy relevante en el crecimiento experimentado por el conjunto en los últimos años, siendo clave en el salto azul a Primera FEB.
Con la renovación por una temporada más de Roberto González, que encarará su quinta campaña como miembro del CB Zamora, Saulo Hernández se garantiza un apoyo determinante dentro de su staff técnico de cara al tercer curso azul en la segunda categoría nacional.
- Descubriendo Olmillos', el proyecto que anima a llenar la España vaciada: 'En el pueblo hay soluciones que buscamos en la ciudad
- El Zamora CF golpea primero y acaricia el fútbol profesional
- El cantero zamorano que cincela piedra para la Sagrada Familia: 'Cuando miro hacia el cielo se me saltan las lágrimas
- La bodega Luis Medina abre sus puertas tras la restauración de un espacio histórico del siglo XVI
- Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
- Accidente en Rabanales: Un turismo choca contra una pared
- Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?
- DIRECTO | Zamora CF - CE Sabadell: así te hemos contado la ida del play-off a Segunda (1-0)