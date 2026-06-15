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Fútbol / Play-off a Segunda División

Un partido para el ascenso a Segunda División: así se pueden obtener las entradas para el Sabadell - Zamora CF

El plazo para solicitarlas, en la tienda o por correo electrónico, es desde hoy lunes a las 17:00 horas hasta mañana martes a las 14:00 horas

Aficionados en el Ruta

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P. F.

Quedan cuatro días para que el Zamora CF dispute el encuentro decisivo por el ascenso a Segunda División ante el Sabadell (viernes, 21.00 hroras), y no estará solo en la Nova Creu Alta.

El club rojiblanco acaba de anunciar el procedimiento para poder acceder a las entradas que tienen disponibles, y finalmente pondrá a disposición de sus socios 270 pases. El motivo es que del paquete de 400 localidades facilitado por el CE Sabadell, el club ha reservado una parte para atender compromisos institucionales y familiares de jugadores. Además, 65 entradas serán asignadas a las peñas oficiales Siempre Amanece y Guardianes del Duero.

Dónde y cómo

De este modo, debido al número limitado de localidades y con el objetivo de garantizar un proceso justo y ordenado, las entradas estarán destinadas inicialmente de forma exclusiva a los socios del Zamora CF. Las solicitudes podrán realizarse desde hoy lunes a las 17:00 horas hasta mañana martes a las 14:00 horas, de manera presencial en la tienda oficial del club o mediante correo electrónico a oficinas@zamoracf.es Para formalizar la solicitud será imprescindible facilitar: nombre y apellidos, DNI y número de socio.

Asimismo, cada solicitante deberá indicar si desea optar únicamente a la entrada o si también solicita plaza en el autobús o autobuses que fletarán las instituciones para el desplazamiento.

VÍDEO | Así ha sido el recibimiento de la afición al Zamora CF en el Ruta

VÍDEO | Así ha sido el recibimiento de la afición al Zamora CF en el Ruta

P. F.

No se admitirán solicitudes realizadas por teléfono, WhatsApp, redes sociales u otros canales distintos a los establecidos, ni aquellas recibidas fuera del plazo fijado.

En caso de que el número de solicitudes supere las entradas disponibles, la adjudicación se realizará mediante sorteo entre todos los socios inscritos dentro del plazo establecido.

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Si una vez finalizado el periodo de solicitud quedasen localidades disponibles, estas podrán ofrecerse a aficionados no socios.

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