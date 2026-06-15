Tiro con Arco
Mati Peña, del CD Arqueros Zamora, plata con Castilla y León en el Campeonato de España
En competición individual concluyó décimo segunda
P. F.
La zamorana Mati Peña, del CD Arqueros Zamora, se colgó la medalla de plata con Castilla y León en el Campeonato de España de Veteranos individual y de Equipos Autonómicos que se celebró en Madrid.
Todo empezó con las tiradas individuales, donde la zamorana no tuvo su mejor día debido al calor, pero, aún así, consiguió pasar a las eliminatorias finales al quedar en novena posición. Comenzaban en octavos de final donde le tocó en suerte Ana Alonso con quien hubo alternancia de opciones Mati no pudo mantener ese duelo y perdió la posibilidad de pasar a cuartos. Terminaría su andadura individual en décimo segundo lugar.
Más suerte tuvo en la competición por equipos. La integrante del club zamorano consiguió plaza junto a las vallisoletanas Ana Alonso y María Gómez, y por un solo punto no pudo entrar en el equipo mixto junto al segoviano David Bastián.
En este campeonato consiguió la plata; preciado metal para ella y para el club que llevaba unos años acariciando las preseas tanto de la cantera como de los senior y veteranos.
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