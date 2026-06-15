MUNDIAL 2026
De la Fuente y los jugadores de España llaman a la prudencia: "No vamos a volvernos locos"
Luis de la Fuente y sus futbolistas relativizaron la decepción que supuso el empate de España frente a Cabo Verde en el debut en el Mundial. Las falta de "finura" en la definición fue el principal argumento para justificar un arranque que no entraba en casi ningún pronóstico inicial.
"Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el camino. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos", analizó el seleccionador.
Para De la Fuente, este comienzo decepcionante "se soluciona insistiendo en la misma idea, seguir mejorando con más finura". "Sabíamos la dificultad de este encuentro, con un equipo muy replegado, en bloque bajísimo, además con una condición física muy importante. Hemos creado suficientes ocasiones de gol. Nos ha faltado frescura y finura", prosiguió.
Hablan los capitanes
"Creo que no ha sido un mal partido, pero no hemos estado finos en ese último tercio. Hemos estado prácticamente todo el partido metidos en su área, muy cerca, y creo que nos ha faltado esa finura, ese último pase, ese último tiro, que quizás otros días hemos estado más acertados. No vamos a volvernos locos, ahora a descansar y a mirar el siguiente", explicaba por su parte Mikel Oyarzabal, al que le costó mucho entrar en juego.
Para el capitán, Rodrigo Hernández, el partido deja "poco que reprochar" para España. "Sabíamos que era un partido de paciencia. Hemos generado, pero no hemos podido meter, que es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Lo positivo es que apenas nos han creado nada. Hay que intentar mejorar de cara a gol, porque creo que hemos tenido fluidez. Es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que se repliega tanto no vas a tener tantas, y saber que tienes que meterlas, así de fácil", profundizó el mediocentro del City.
- Descubriendo Olmillos', el proyecto que anima a llenar la España vaciada: 'En el pueblo hay soluciones que buscamos en la ciudad
- El Zamora CF golpea primero y acaricia el fútbol profesional
- El cantero zamorano que cincela piedra para la Sagrada Familia: 'Cuando miro hacia el cielo se me saltan las lágrimas
- La bodega Luis Medina abre sus puertas tras la restauración de un espacio histórico del siglo XVI
- Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
- Accidente en Rabanales: Un turismo choca contra una pared
- Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?
- DIRECTO | Zamora CF - CE Sabadell: así te hemos contado la ida del play-off a Segunda (1-0)