España se estampa contra Vozinha, el portero de Cabo Verde al que su padre quiso llamar Jorge Valdano

Después de preguntarse dónde demonios está Curazao, a la España futbolera se le apareció este lunes una duda mucho más intensa, bastante más personas: ¿Quién es ese tal Vozinha? La historia de la selección está trufada de abundantes y variopintos anticristos, desde Baggio o Zidane a tipos humildes como el nigeriano Sunday Oliseh. El portero de Cabo Verde sin duda se instala en el segundo grupo, frustrando con un sorprendente acierto las escasas ocasiones de la campeona de Europa en su debut en este Mundial.

Siete paradas realizó este lunes en Atlanta el guardameta de 40 años, que este año ha combinado titularidades y suplencias en el Chaves, un equipo de media tabla de la segunda división portuguesa. Dice la estadística avanzada que España hizo méritos para marcar 2.28 goles y quien lo evitó fue Josimar José Évora Dias, un futbolista cuyo valor de mercado se estima en unos 50.000 euros que se ha convertido en un ídolo nacional para la pequeña nación africana.

Vozinha realiza una parada durante el España-Cabo Verde. / JUSTIN SETTERFIELD / Getty Images via AFP

El origen de su apodo

¿Por qué a Josimar Dias le llaman Vozinha? El apelativo, en portugués, tiene un doble significado: vocecilla y abuelita. El sentido común apela al primero de ellos, pero la realidad, según explicó su padre a 'Globo', es que tiene que ver con el segundo. Al parecer, de niño solía jugar con chicos mayores que él y regresaba a casa enfadado cuando no era capaz de competir físicamente con ellos. A sus amigos les hacía gracia su actitud y le vacilaban diciendo que se iba siempre corriendo a pedir ayuda a su abuelita, a su 'vozinha'. Y el apelativo se le quedó.

Aunque en realidad la pregunta interesante, la que tiene historia de verdad, es la contraria. ¿Por qué el nombre de pila de Vozinha es Josimar? Resulta que su padre, un soldado caboverdiano, era un gran fanático del fútbol cuando nació su hijo, hace ahora 40 años. Días después, en el Mundial de México 86, el progenitor quedó prendado de Josimar, lateral de Brasil que tuvo un breve paso por la Liga con el Sevilla y que en la cita mundialista anotó dos golazos ante Irlanda del Norte y Polonia.

De Valdano a Josimar

En honor al futbolista brasileño, decidió ponerle su nombre al hoy portero de Cabo Verde. Aunque su intención inicial era otra muy diferente. "Aquí en Cabo Verde hay una normativa sobre los nombres propios, que deben aceptarse. Hay reglas, a veces lo permiten y otras veces no. Pensando en eso, como estaba lejos haciendo el servicio militar, envié dos nombres a casa. El primero de ellos fue Jorge Valdano, pero fue rechazado", explicaba su padre, llamado Zé Pedro, al diario 'Globo'.

Asume el padre, claro, que nadie le conoce como Josimar, el nombre de aquel lateral brasileño. Pero estará más que honrado de que ahora todo el mundo haya descubierto a Vozinha por sus paradas a la campeona de Europa, por su heroicidad de ser una pieza clave en el debut con empate de Cabo Verde en una cita mundialista. El reconocimiento de sus compañeros, mientras sus emocionadas lágrimas se desparramaban en el césped del Mercedez-Benz Stadium, eran la contracrónica del desastre español.