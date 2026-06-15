Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevas declaraciones BIC en ZamoraZamora CF y Ponferradina, la esperanza de los ascensosReivindicación en los Juzgados de ZamoraAvería en un AVE parado en Toro
instagramlinkedin

En Directo

Mundial 2026

España-Cabo Verde, en directo: descanso en Atlanta (0-0)

Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en la portería por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes

Ver galería

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Olaya González

Madrid

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descubriendo Olmillos', el proyecto que anima a llenar la España vaciada: 'En el pueblo hay soluciones que buscamos en la ciudad
  2. El Zamora CF golpea primero y acaricia el fútbol profesional
  3. El cantero zamorano que cincela piedra para la Sagrada Familia: 'Cuando miro hacia el cielo se me saltan las lágrimas
  4. La bodega Luis Medina abre sus puertas tras la restauración de un espacio histórico del siglo XVI
  5. Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
  6. Accidente en Rabanales: Un turismo choca contra una pared
  7. Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?
  8. DIRECTO | Zamora CF - CE Sabadell: así te hemos contado la ida del play-off a Segunda (1-0)

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes

La inteligencia artificial: un arma de doble filo para el periodismo

La inteligencia artificial: un arma de doble filo para el periodismo

El torero Manuel Diosleguarde protagoniza una "tauroquedada" en la plaza de toros de Zamora

El torero Manuel Diosleguarde protagoniza una "tauroquedada" en la plaza de toros de Zamora

La multinacional farmacéutica CSL inaugura su nueva sede central en España en Barcelona

La multinacional farmacéutica CSL inaugura su nueva sede central en España en Barcelona

Al rescate del trigo barbilla: Zamora quiere recuperar un cereal de caña alta que planta cara al cambio climático y "siempre da la cara"

Al rescate del trigo barbilla: Zamora quiere recuperar un cereal de caña alta que planta cara al cambio climático y "siempre da la cara"

¿Cuál será el futuro de la residencia de Los Tres Árboles de Zamora? Estas son las alternativas que baraja la Junta

¿Cuál será el futuro de la residencia de Los Tres Árboles de Zamora? Estas son las alternativas que baraja la Junta

Una segunda oportunidad para Zamora: la provincia puede rescatar las cuatro plazas MIR vacantes por renuncia

Una segunda oportunidad para Zamora: la provincia puede rescatar las cuatro plazas MIR vacantes por renuncia

Cómo usar el aire acondicionado para ahorrar al máximo este verano sin pasar calor

Cómo usar el aire acondicionado para ahorrar al máximo este verano sin pasar calor
Tracking Pixel Contents