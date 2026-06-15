España-Cabo Verde, en directo: descanso en Atlanta (0-0)

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

Descanso en Atlanta. Jugadores a vestuarios.

Oyarzabal la ha tenido de nuevo, esta vez de cabeza, pero ha rematado mal encimado por dos rivales.

Un minuto para el descanso. Lo intenta de nuevo España, que busca abrir la lata.

El portero caboverdiano, Vozinha, está siendo de lejos el mejor jugador del conjunto africano.

Saca Pedri. Vozinha saca con la punta de los dedos el remate de Laporte.

Otro córner para España. Lo intentan de nuevo los de De la Fuente a balón parado.

El partido llega al minuto 45. Se jugarán cuatro más.

Buen tiro de Ferran Torres, que se ha ido directo a las manos de Vozinha.

Fuera de juego de Pedri. Levanta la bandera el asistente.