Fútbol
Emmanuel Manero, nueva renovación del CD Villaralbo
El delantero vivirá su sexta temporada en el club azulón
C. J. T.
El CD Villaralbo sigue siendo fuente de noticias. Nada más arrancar la semana, el club azulón ha anunciado la renovación de Emmanuel Manero de cara a la próxima temporada. Una continuidad esperada que se une a la de otros jugadores como Miguel y Peralta, ya confirmados por el propio club en los últimos días.
Según ha señalado la entidad azulona, "Emmanuel ha demostrado ser un futbolista de gran importancia para el equipo, destacando por su capacidad ofensiva, su compromiso, su esfuerzo constante y su profesionalidad tanto dentro como fuera del terreno de juego", siendo estos los argumentos para renovar a un jugador que cumplirá su sexta campaña en el CD Villaralbo.
Emma es considerado en "una pieza valiosa" por el CD Villaralbo, de ahí que se haya decidido apostar nuevamente por él para el proyecto que tendrá como entrenador a Pablo Cortés, quien toma el relevo de Oji esta temporada en el banquillo azulón.
El club ha indicado que agradece a Emma "su confianza y compromiso una temporada más", una campaña importante y de cambio en un CD Villaralbo que quiere dejar muchos de los deberes para la próxima temporada hechos antes del verano.
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