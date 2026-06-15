El CD Villaralbo reorganiza a su filial con el nombramiento de Álvaro Vacas y la incorporación de Loren Fernández a la dirección deportiva

El CD Villaralbo continúa dando forma a su proyecto deportivo para la temporada 2026/2027 y acaba de anunciar una importante reorganización en la estructura de su equipo filial, que competirá esta campaña en la Regional de Aficionados tras el histórico ascenso conseguido el pasado curso.

Tras varias temporadas al frente del filial, Loren Fernández pone fin a su etapa como entrenador después de culminar un exitoso ciclo que tuvo su momento más destacado con el ascenso de categoría logrado la pasada temporada. Durante estos años, Loren ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento del equipo y en la formación de numerosos futbolistas, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo deportivo de la entidad.

Su dedicación, compromiso y conocimiento del club le han convertido en una figura clave dentro del proyecto, motivo por el que continuará vinculado al CD Villaralbo desde una nueva responsabilidad. A partir de esta temporada, asumirá los cargos de director deportivo del filial y coordinador de estructura deportiva, desde donde seguirá trabajando para fortalecer la planificación, coordinación y desarrollo de la cantera y de los equipos de la entidad.

Para ocupar el banquillo del filial, el club incorpora a Álvaro Vacas, técnico con una amplia trayectoria tanto como jugador como entrenador en clubes de referencia del fútbol de Castilla y León.

Como futbolista, Álvaro pasó por entidades como CD Navega, UD Salamanca, CD Salmantino, Unionistas CF, UD Bovedana, RS Monterrey y Zamora CF. Posteriormente inició su carrera en los banquillos en las categorías inferiores de Unionistas CF, continuando su crecimiento en clubes como CD Navega, UD Santa Marta y Zamora CF, donde dirigió equipos de distintas categorías de formación hasta llegar al Juvenil Regional.

Su llegada supone una apuesta por un entrenador joven, preparado y con una sólida experiencia en el trabajo con futbolistas en etapa de desarrollo, una filosofía que encaja plenamente con los objetivos del filial y del proyecto deportivo del CD Villaralbo.

Desde el club quisieron agradecer a Loren la extraordinaria labor realizada durante estos años al frente del filial, así como su disposición para seguir aportando al crecimiento de la entidad desde sus nuevas responsabilidades. Del mismo modo, dieron la bienvenida a Álvaro Vacas y le deseamos los mayores éxitos en esta nueva etapa al frente del equipo.

Con esta reorganización, el CD Villaralbo reafirma su apuesta por la continuidad, la formación y el crecimiento de un proyecto deportivo sólido, con la vista puesta en seguir fortaleciendo la cantera y consolidando el futuro de la entidad.