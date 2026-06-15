El CD Natación Zamora, a la caza de nuevos talentos

El CD Natación Zamora busca nuevos nadadores y abrirá sus puertas durante la próxima semana a todos aquellos que quieran incorporarse al club, una entidad con una amplia base de deportistas de todas las edades.

El club zamorano cuenta con más de 130 deportistas en sus filas, pero ha iniciado una campaña de captación de cara a la próxima temporada para incorporar nuevos nadadores mayores de seis años de edad para sus grupos de trabajo de perfeccionamiento y competición. Para ello, ha convocado una prueba de nivel el próximo lunes, a las 18.00 horas, en la piscina climatizada de Los Almendros.

A diferencia de los cursos de iniciación, abiertos a cualquier interesado, el test del día 22 servirá de prueba técnica para evaluar las aptitudes acuáticas de los aspirantes, siendo discriminatoria para poder incorporarse a los entrenamientos del club. Además, permitirá conocer el grupo de trabajo más adecuado para el nadador en función de su edad y sus capacidades.

Cartel Prueba de Nivel Junio 2026 del CD Natación Zamora / Cedida

El CD Natación Zamora, cuyo trabajo arranca en la base y llega hasta los nadadores máster cubriendo diferentes etapas y objetivos del deportista, cuenta con el liderazgo de la dirección técnica deportiva de Sara Pomar y Laura Argüello, principales responsables de los grandes resultados del club en las últimas temporadas. Un nivel competitivo que no excluye el compromiso por la formación humana y en valores de la entidad.

Los interesados para acudir a la prueba de nivel del próximo lunes 22, deberán comunicarlo al club a través del correo electrónico utilizando para ello la siguiente dirección: club@natacionzamora.es.