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Gimnasia Rítmica

Triple podio para el Rítmica Benavente

Jara Fernández, Mateo López y Jorge Barrio subieron a lo más alto del podio

Jara Fernández, Mateo López y Jorge Barrio

Jara Fernández, Mateo López y Jorge Barrio / Cedida

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P. F.

El Rítmica Benavente regresó con tres medallas de oro de la final de la Liga Autónomica celebrada en la provincia de Burgos.

La cadete Jara Fernández se hizo con el primer puesto, al igual que los gimnastas masculinos Mateo López y Jorge Barrio que subieron a lo más alto del podio.

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Ambos gimnastas lucharán por el podio el 16 y 17 de junio en Guadalajara en el Campeonato de España masculino: Mateo con cuerda y manos libres y Jorge con cuerda, pelota y cinta.

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