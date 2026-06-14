Óscar Cano, tras el Zamora CF - Sabadell: "Fue igualado pero merecimos algún gol más"

Al término del encuentro, la ida de la "finalísima" ante el Sabadell, Óscar Cano hablaba de lo ocurrido sobre el césped y de cómo su equipo había conseguido una ligera ventaja gracias al tempranero gol de Mario Losada que es el primer paso para lograr el ansiado salto de categoría que ahora parece un poco más cerca de ser una realidad, aunque quedan noventa minutos por delante-

El granadino reconoció que "tuvimos puesta en escena muy buena. Los primeros 30 minutos fueron fantásticos y teníamos que haber aumentado marcador porque hemos tenido varias, alguna bastante clara… y ellos no estaban a gusto". No obstante, reconoció que el rival catalán, poco a poco, se fue asentando en el terreno de juego. "La segunda parte fue más igualada. Nosotros tratando de proteger lo que teníamos y ellos obligados y con más posesión", aunque el marcador no volvió a moverse.

Con este panorama, Cano indicó que el partido fue "igualado" como "todos los de este tipo" ya que "en este tipo de partidos es extraño que un equipo sea muy superior a otro" y en lo que no quiso entrar en polémicas fue el arbitraje que, recordó, también se está jugando subir de categoría.

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Con todo, sí admitió que sus jugadores llegan bien físicamente a este momento, pero recordó que el Sabadell es un equipo "muy dinámico" ante el que, eso sí, "merecimos algún gol más".

"No sé si será bastante el 1-0, me gustaría y tengo que creer que sí pero el fútbol es muy caprichoso… Vamos a estar satisfechos porque el primer envite lo hemos ganado y que sea lo que Dios quiera. Nosotros lo ponemos todo. Son semanas de mucho trabajo, pero el fútbol es como es, aunque está siendo justo con nosotros y ojalá lo siga siendo la semana que viene".

Además, tuvo grandes palabras para la afición y la ciudad e insistió que "vamos todos juntos de la mano". La realidad es que el técnico puso en valor no solo el recibimiento y la imagen del Ruta dela Plata sino también cómo está viviendo la capital del Duero este play-off.