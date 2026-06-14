Mario Losada, delantero del Zamora CF: "En Sabadell nos espera una dura batalla"

Mario Losada fue el gran protagonista. El 9 rojiblanco se inventó un golazo en el minuto 2, cuando la final por el ascenso no había hecho más que en final, y que supuso el 1-0, a la postre, definitivo. Él mismo reconocía al término del encuentro que era difícil poder haber entrado mejor en el partido. “Ese gol tempranero nos da confianza para ganar e ir a por el partido. Estoy contento sobre todo porque haya valido para irnos por delante”.

El atacante del Zamora, al igual que el entrenador, no sabe si ese 1-0 provisional, al “descanso” de esta eliminatoria será suficiente para ascender. “Eso se verá. Es un resultado positivo para nosotros, eso está claro, pero queda mucha tela por cortar, y lo que nos espera en Sabadell va a ser una dura batalla”.

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En la rueda de prensa también recordaba que el Zamora tuvo más ocasiones tras ese 1-0 que “nos hubiera venido bien” pero “el resto del partido hemos estado un poco pesados y nos ha costado más. 1-0 es lo que han dado las piernas y el corazón, y a por ellos”.

Por último, habló de cómo está viviendo esta segunda etapa en el Zamora convertido en el delantero titular. “Desde el primer día me sentí muy bien acogido por los compañeros, la gente me brindó esa segunda oportunidad. Me siento con confianza y feliz. Queda un partido para que se cumpla lo que soñé cuando decidía venir”.