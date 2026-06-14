¡Los Knicks, campeones de la NBA 53 años después!

Ha pasado mucho, pero los Knicks han vuelto a lo más alto. Lo han hecho en el quinto partido de las Finales de la NBA, ante los Spurs de Wembanyama y lejos de la Gran Manzana. En un Frost Bank Center lleno hasta la bandera, Nueva York se impuso a San Antonio por 94-90 y cerró la eliminatoria por 4-1 para volver a ser campeón 53 años después.

Los de Mike Brown volvieron a ganar desde el sufrimiento. En una noche durísima, los Knicks tuvieron que remar durante casi todo el encuentro ante unos Spurs que fueron por delante muchos minutos y que llegaron al último cuarto con la oportunidad de alargar la serie.

Sin embargo, Nueva York volvió a encontrar el camino en el momento decisivo para dejar KO a unos Spurs que, nuevamente, no supieron cómo frenar el acelerón de los Knicks.

Jalen Brunson, enorme durante toda la noche, autor de 45 puntos y MVP de las Finales, fue el gran líder de una victoria que ya forma parte de la historia de la franquicia.

Jalen Brunson, el héroe de los Knicks en las Finales / ADAM DAVIS / EFE

El mismo inicio de siempre

El inicio fue de los Spurs. San Antonio salió con más ritmo y más acierto, como ya había ocurrido en todos los partidos de estas Finales.

Nueva York, en cambio, tuvo problemas para encontrar continuidad ofensiva y volvió a depender demasiado de Brunson. El banquillo seguía sin aparecer en ataque y, cada vez que el partido amenazaba con abrirse demasiado, el base encontraba una respuesta para mantener vivo a su equipo. La defensa de SAS fue clave para dejar a los Knicks en solo trece puntos en el primer cuarto.

Wembanyama, en una acción del Game 5 de las Finales / Carlos Ramírez / EFE

Victor Wembanyama también tuvo mucho peso en ese tramo. El francés terminó con 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones, unos números lejos de su mejor versión. Mérito también de las grandes defensas de unos Knicks que no dejaron brillar al francés en estas Finales.

Con el agua al cuello

El tercer cuarto fue el momento más delicado para Nueva York. Los Knicks estuvieron ahí más cerca que nunca de perder el control del partido.

La situación se complicó con KAT en el banquillo por sus cuatro faltas. Sin el dominicano en pista, el equipo perdió una referencia fundamental en ataque y en el rebote.

La falta de producción del banquillo también fue un problema enorme. Los suplentes de los Knicks no anotaron ni un solo punto hasta que faltaban 40 segundos para el final del tercer cuarto, cuando Clarkson consiguió una canasta que rompió la sequía.

Dylan Harper fue letal en el tercer cuarto. El rookie de los Spurs fue una de las pocas buenas noticias del equipo de Mitch Johnson. Harper terminó el partido como máximo anotador de SAS con 25 puntos y 5 rebotes y 4 asistencias.

El dato explica muchas cosas. El banquillo de Nueva York solo aportó 9 de los 94 puntos del equipo. Por eso, la exhibición de Brunson tuvo todavía más valor. El base aportó casi la mitad de los puntos de su equipo, una absoluta locura por el escenario y por todo lo que había en juego en San Antonio.

El hundimiento de los Spurs

Una vez más, el partido se cerró en el último cuarto. El encuentro llegaba al tramo decisivo con los Spurs por delante 65-72. Nueva York dio un paso adelante en el último periodo y empezó a incomodar más a San Antonio.

Los Knicks firmaron entonces un parcial de 10-0 que volvió a meterlos de lleno en la pelea. El partido todavía era de los Spurs, pero el ambiente ya no era el mismo. Poco a poco, Nueva York fue acercándose en el marcador y San Antonio empezó a notar la presión.

A falta de pocos minutos para el final, los Knicks lograron darle la vuelta al marcador y ponerse por delante en el partido. Algo que no conseguían desde el primer cuarto y que dejó sin respuesta a San Antonio. Nueva York supo hacer buena su ventaja y acabó imponiéndose por 94-90.

Los Knicks rompieron de esta manera una sequía de 53 años sin ganar el anillo de la NBA. Lo han conseguido en una temporada histórica en la que los de Mike Brown han logrado el primer doblete de la historia de la liga al ganar la NBA Cup y la NBA en una misma temporada. Algo que ningún equipo había logrado hasta el momento y que, además, llegó con los dos títulos conquistados ante los Spurs en las Finales.

Noticias relacionadas

Nueva York vuelve a mandar en la NBA. Lo hace con Brunson como gran héroe y como estandarte de una ciudad que llevaba más de medio siglo esperando volver a celebrar un anillo.