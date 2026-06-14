Ferrán Costa. Entrenador del CE Sabadell:
"Nos hemos ido asentando poco a poco en el partido"
"En la segunda parte nos hemos volcado a jugar en el campo contrario", señala el joven técnico catalán
uFerrán Costa se mostró relativamente satisfecho con el resultado del partido y reconoce que todo se decidirá en la vuelta el próximo martes: "Ellos han entrado fuerte en el partido, lo sabíamos aunque también creo que nosotros entramos fuertes también pero en una acción aislada y desafortunada y con mucho mérito en la finalización, ellos han conseguido ventaja". Costa añadió que el Sabadell "a medida que ha avanzado el partido se ha ido asentando e incluso ha acabado la primera parte jugando mejor que el rival. En la segunda parte, nos hemos volcado a jugar en campo contrario, les hemos concedido muy poco, hemos tenido situaciones buenas y ellos cogieron la ventaja y tienen algo que defender en el partido de vuelta", añadió el entrenador arlequinado. n
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