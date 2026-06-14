Dragones impone su ley en el "Ciudad de Zamora"

El pequeño de los hermanos Antón, Marcos, fue el gran protagonista del Trofeo de Salvamento y Socorrismo Ciudad de Zamora que un año más y con una muy buena participación, se celebró en la playa de Los Pelambres, organizado por el club Dragones Caja Rural. Marcos Antón dominó con un gran nivel competitivo la prueba del Ocean en la que su hermano Diego, no tuvo suerte y sufrió un percance en la última ciaboga de la piragua que le obligó a abandonar.

Varias socorristas, saliendo del agua | VÍCTOR GARRIDO

Otra protagonista de esta prueba que abre la temporada de salvamento en playa era la zamorana Ana Bailón que no se encuentra todavía a tope y cedió en el ocean ante las magníficas junior de que dispone el club Dragones que dirigen Óscar Vaquero y Cristina García Carballo. Hay que destacar también la participación este año de los socorristas del Salvamento Benavente que contribuyeron a que se superase el número de participantes previstos en un principio por la organización, y que finalmente fueron unos 170. La victoria por clubes correspondió al Dragones Caja Rural seguido de Unión Esgueva SosVa y Club Oca Sos.

Marcos Antón explicó en declaraciones a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA que "la temporada está empezando y aquí venimos a calentar, como se dice, porque dentro de un mes justo tenemos el Campeonato de España que es donde se repartirán las plazas para el Mundial de Sudáfrica". El socorrista zamorano no se ha marcado preparar una prueba en concreto y afronta con ilusión el Nacional que se disputa en la localidad cántabra de Noja el 19 de julio: "El trofeo de Zamora no lo preparamos específicamente y ayer mismo estuvimos entrenando dos horas porque además el próximo fin de semana es el Campeonato de Castilla y León en Villardeciervos y habrá que hacerlo bien para ir al de España".

Alba Bailón no estuvo ayer brillante en el Ocean pero se impuso en su prueba preferida, carrera con sky, aunque tampoco esta cita está entre las preferencias de un calendario tan apretado como el que les espera: "He tenido una semana de exámenes y a penas he podido entrenar pero dentro de lo que se podía, creo que ha salido bastante bien. No estoy baja de forma pero tampoco en el mejor momento. He estado unas semanas entrenando en la playa y vienes cosas importantes ahora y estaré mucho mejor". También para la socorrista del club Dragones, el Campeonato de Castilla y León será una cita importante y luego viajará a Francia para tomar parte en una competición de élite internacional, "además está el Campeonato de España y estoy con muchas ganas esta temporada". Tabla y sprint serán sus pruebas preferidas este año aunque también se dedicará a sky y ocean: "Es dura la primera temporada como senior, siempre he competido como absoluta y creo que se puede dar bien finalmente".

El más veterano de los socorristas zamoranos de élite, Diego Antón, se lamentó de haber enganchado una cuerda de la ultima boya con el timón de su piragua, cuando luchaba por terminar segundo en el ocean. También él se plantea llegar en la mejor forma posible a los dos Nacionales que se han programado este año, ya que habrá otro en Razo (Coruña) en septiembre. También acudirá él a Francia para participar en una prueba profesional ya que las series profesionales que se celebran siempre en Australia, este año también habrá una prueba en Europa en la playa francesa de Osegor a la que también acudirá Ana Bailón.

La competición comenzaba con las pruebas de carrera con ski, y en categoría juvenil, Irene Calvo y Marcos Ferrero se hacían con el oro. En junior femenino, Lucía Hernández lograba la victoria acompañada en el podio por Beatriz Ramos, tercera, mientras que Alba Alejandre era cuarta. En absoluta femenina, Ana Bailón se alzaba con el oroy en junior masculino, Luis Antón conseguía la primera posición e Iván Marino era cuarto.

En absoluto masculino, Diego Antón se proclamaba campeón, seguido por Marcos Antón y Mario Garzón, mientras que Jesús Crespo, Juan Antonio González, Marco Fernández, Gustavo Calvo y Cristian García completaban la clasificación. En máster, Cristina García y Óscar Vaquero lograban el oro, con Raúl Pérez y Julio Esteban en segunda y tercera posición masculina.

En las pruebas de nadar surf, Miguel Rodríguez destacaba con un oro en categoría cadete masculina. En femenino, Lucía Corral conseguía una meritoria tercera posición. También participaron Violeta Ramos y Leo Rodríguez en infantil, y varios representantes en categoría cadete masculina.

La competición continuó con la carrera con tabla, en la que Irene Calvo y Marcos Ferrero repetían oro en juvenil, mientras que Lucía Hernández volvía a imponerse en junior femenino, acompañada nuevamente por Beatriz Ramos, tercera, y Alba Alejandre, cuarta. Ana Bailón sumaba otro oro en absoluto femenino. En categoría absoluta masculina, Marcos Antón lograba la victoria, seguido por Diego Antón, y en máster, Cristina García y Óscar Vaquero volvían a subir a lo más alto del podio.

En categorías inferiores, Violeta Ramos era cuarta en infantil femenino, Leo Rodríguez octavo en infantil masculino, Lucía Corral se hacía con el oro en cadete femenino e Iria Iglesias era decimoquinta. En cadete masculino, Miguel Rodríguez lograba la segunda posición.

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Para cerrar la jornada, se disputaba la prueba reina, el ocean, donde Marcos Ferrero se imponía en juvenil masculino. En junior femenino, Lucía Hernández conseguía el oro, con Beatriz Ramos en segunda posición. Y Ana Bailón hacía lo propio en absoluto femenino. En categoría absoluta masculina, Marcos Antón se proclamaba campeón, seguido por Mario Garzón, mientras que el resto del equipo firmaba una gran actuación conjunta. En máster, Cristina García y Óscar Vaquero volvían a dominar sus respectivas categorías. n