Conoce a los ganadores del "Desafío del Lobo"

La zamorana Lara de Castro fue la ganadora del Trail "Desafío del Lobo" disputado este domingo en Figueruela de Arriba. La atleta del Zamora Corre dominó la categoría femenina y fue la primera en cruzar la línea de meta tras recorrer 27 kilómetros de trazado por la Sierra de la Culebra con un crono de 3:05:40, acompañada en el podio por Nuria Oliveros y Bárbara Rodríguez, que también firmaron buenos tiempos.

Campeones distancia larga / cedida

Por lo que respecta a la categoría masculina, el ganador absoluto fue Miguel Vara, del Avitrail, que paró el crono en 2:29:21. Como segundo clasificado estuvo el zamorano Alejandro Moltalvo, del Triatlón Duero, mientras que Óscar Gil completo el trío vencedor de esta prueba organizada por Ironbayo. En total fueron 41 los "valientes" que concluyeron esta distancia no apta para cualquiera por su dureza.

GANADORAS TRAIL CORTO / cedida

Por lo que se refiere a la distancia sprint, de 9 kilómetros, estuvo liderada por Sergio Sotelo, del Benavente Atletismo, que paró el reloj en 40:58. Como subcampeón estuvo su compañero de club, Julio Alberto Hernández, mientras que el tercero puesto fue para Iván Remesal. En cuanto a las féminas, la vencedora fue Maite Pascual (Ceadea), con un tiempo de 52:25. La medalla de plata se la colgó Laila Muñoz mientras que la tercera clasificada fue la integrante del Triatlón Duero Sandra María Felipe. Hubo espacio para los caminantes y para una siempre apetecible comida de convivencia.