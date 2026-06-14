"Tenemos claro que en casa somos más fuertes"

El entrenador del Sabadell, Ferrán Costa, se mostró medianamente satisfecho del resultado sacado del Ruta de la Plata respecto al partido de vuelta y aseguró, en declaraciones a los medios catalanes que "esto es una eliminatoria, son 180 minutos como mínimo. Ellos ahora tienen algo que pueden tocar, que pueden sentir. Nosotros no tenemos nada, pero esto ya lo hemos vivido después de hacer un partido muy doloroso a Valdebebas, muy mejorable".

"Hicimos un gran partido en la vuelta con nuestra gente, que siempre se nota y siempre la sentimos -añadió el joven técnico-. Considero que hoy el equipo falló en la acción del gol, que fue desafortunada aunque ellos tienen mucho acierto en el gol, porque es un auténtico golazo. A mí el equipo me ha gustado, hemos sido fieles a nosotros mismos, hemos atacado al rival, hemos acabado encerrándolo en su campo, atacando a 30 metros y creando situaciones".

Ferrán Costa se muestra confiado con el resultado que pueda deparar el partido de vuelta: "Esto es la primera parte y, como dicen, continuará. Confío muchísimo en este equipo, confío mucho en mi gente, confío mucho en la fuerza de la Nova Creu Alta porque ahora jugaremos en casa nosotros".

El entrenador catalán aseguró que sabían que el Zamora tendría "una entrada fuerte en el partido, con su gente empujando", pero lamentó la "desgracia" del gol "porque después hemos crecido en la primera parte, hemos sido presionados, y no los hemos dejado jugar. Hemos sido ganadores en los duelos, sobre todo conforme han pasado el partido".

Y reconoce que su equipo tuvo en Zamora "un punto de personalidad, y eso es lo que somos nosotros. Si lo hemos conseguido hacer en Zamora, confío que lo podemos hacer también en casa, con nuestra gente, en nuestro estadio". Y aseguró que sabe "cómo lo haremos: siendo fieles a nosotros mismos y dejándonos el ánimo en cada pelota", para añadir que "es importante lo que haces como local en una eliminatoria. Al principio no nos permitían salir, estábamos muy cerca en la primera presión, pero conforme han pasado los minutos, teníamos más tiempo y teníamos más espacio".

No dudó tampoco en reconocer que "nos han obligado en los primeros 15 minutos a correr hacia atrás y llegaban con energía a las segundas acciones. Pero creo que conforme ha pasado el partido, nosotros nos hemos impuesto en estas situaciones". Y eso es lo que nos ha ido permitiendo tener fases de dominio.

Y de cara al partido del próximo sábado Ferrán Costa tiene muy claro "lo que tenemos que hacer, tenemos muy claro cómo funciona esto. Es una eliminatoria, no se termina aquí hoy. No te dan puntos para el partido de hoy, no te dan una ventaja".

"Hay algo que ellos ahora pueden sentir -continuó-, que pueden tocar. Era evidente cuando terminó el partido esta sensación de tener algo. Nosotros no tenemos nada, pero sí que tenemos un camino desde que comenzó la eliminatoria. Esto no varía. Tenemos claro que en casa somos mucho más fuertes que fuera de casa. Aunque hemos hecho un partido, yo lo considero muy serio. Y hemos conseguido dominar al rival en gran parte del partido. Teníamos muy claro lo que venía y teníamos muy claro lo que saldría el viernes", continuó el entrenador catalán que ya había estado en el Ruta de la Plata al frente del Andorra que llegó tras seis jornadas sin perder y salió encajando un 2-0 en octubre de 2024.

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Respecto a las bajas de Carlos García y Joel Priego que sufrió su equipo en el Ruta de la Plata recordó Costa que "hemos tenido bajas durante toda la temporada y las hemos superado" y puntualizó que el equipo está "muy entero, tanto física como mentalmente, muy maduro. Considero que hemos madurado mucho durante la temporada. Y eso es lo que nos permite es afrontar la semana con ilusión y con muchas ganas de que comience el partido de viernes. Siento que tenemos la mejor afición para hacerle frente y el mejor grupo de jugadores para hacerle frente. Lo han demostrado una mil veces", terminó el técnico del Sabadell. n