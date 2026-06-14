La cantera del Shotokan Karate Benavente vuelve a destacar entre la élite regional

El Shotokan Karate Benavente cerró la temporada autonómica por todo lo alto gracias a una brillante actuación en el Campeonato Regional de Edades de Castilla y León, disputado en La Bañeza. La competición reunió a los mejores karatecas de la comunidad, todos ellos clasificados previamente a través de las fases provinciales.

La representación benaventana estuvo formada por diez jóvenes deportistas que volvieron a demostrar el excelente estado de salud de la cantera del club. El balance final fue de una medalla de oro, una medalla de plata y ocho quintos puestos, resultados que sitúan nuevamente al Shotokan Karate Benavente entre las entidades más destacadas del karate regional.

Resultados

La actuación más sobresaliente correspondió a Mario Ballesteros, que logró proclamarse campeón de Castilla y León en la categoría 1 masculina. El karateca benaventano completó una competición impecable, mostrando seguridad, determinación y un gran nivel técnico para imponerse a todos sus rivales y conquistar el título autonómico.

También tuvo una actuación destacada Galder Tapioles, que alcanzó la final de la categoría 2 masculina y consiguió una valiosa medalla de plata. Su recorrido hasta el subcampeonato fue una muestra de constancia y competitividad frente a algunos de los mejores deportistas de su categoría.

Más allá de los puestos de podio, el campeonato dejó un importante protagonismo para el resto de integrantes de la expedición benaventana. Ruth Pernia, Marcos Blanco, Dayron Sangama, Eneko Muriel, Adriana Rodríguez, Omar Zerouali, Alejandra Fresno y Ariadne Tapioles finalizaron en quinta posición en sus respectivas categorías, un resultado de enorme mérito si se tiene en cuenta el alto nivel de participación existente.

Todos ellos tuvieron que superar entre dos y tres rondas eliminatorias para alcanzar las fases finales de la competición, quedándose a tan solo un paso de disputar los combates decisivos por las medallas de bronce. Su rendimiento confirmó el crecimiento deportivo que están experimentando y el gran trabajo realizado durante toda la temporada.

Desde el cuerpo técnico del Shotokan Karate Benavente se destacó especialmente la actitud de los competidores, su capacidad de sacrificio y la evolución mostrada a lo largo del curso. Más allá de los resultados, el club considera que la presencia de diez deportistas entre los mejores karatecas de Castilla y León es un reflejo del compromiso y la calidad del trabajo que se desarrolla diariamente en sus entrenamientos.

Con este excelente cierre de temporada, el Shotokan Karate Benavente continúa consolidándose como una referencia en el karate de formación, aportando año tras año nuevos talentos al panorama autonómico y logrando que sus deportistas compitan con garantías en las principales citas regionales.